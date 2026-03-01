Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 24 de febrer del 2026 es ven la carta Pokémon més cara de la història: 16,49 milions de dòlars per una Pikachu Illustrator

La subhasta va durar 42 dies i es va disparar a l’últim moment: de pujades tranquil·les fins als 6,88 milions, a una recta final frenètica que va marcar un nou rècord

Logan Paul, l'home que s'ha fet &quot;d'or&quot; per vendre una carta Pokémon

Logan Paul, l'home que s'ha fet "d'or" per vendre una carta Pokémon / loganpaul

Abril Benítez

D’on surt la llegenda de la Pikachu Illustrator

Tot comença a finals dels anys 90, quan la Pikachu Illustrator es crea com a premi d’un concurs d’il·lustració impulsat per la revista japonesa CoroCoro Comic. Se’n van distribuir poquíssimes unitats i, amb els anys, s’ha convertit en la “joia de la corona” del col·leccionisme de cartes Pokémon.

Per què val tant: escassetat i una nota gairebé impossible

El seu preu és tan elevat per una combinació explosiva: és una carta raríssima, molt buscada, i dins dels registres de PSA (l’autoritat més coneguda en autenticació i qualificació), només un exemplar ha aconseguit la qualificació perfecta (grau 10), és a dir, un estat pràcticament impecable. Aquesta singularitat la fa especialment cobejada.

2021: Logan Paul la compra i la converteix en un símbol

El 2021, el youtuber i lluitador nord-americà Logan Paul compra aquesta carta (amb una operació que combina diners i intercanvi d’una altra carta del mateix model amb pitjor qualificació). Des d’aleshores, la peça no només és rara: també esdevé un objecte icònic per la seva exposició pública i el seu impacte mediàtic.

2026: com va anar la subhasta

La venda es fa mitjançant una subhasta de 42 dies. Durant bona part del procés, les ofertes pugen amb relativa calma fins als 6,88 milions de dòlars, però a les últimes hores arriba una allau d’ofertes d’últim minut que empeny el preu fins als 16,49 milions de dòlars. La xifra es confirma en directe i queda registrada com a rècord per Guinness World Records.

Què incloïa la compra

El comprador —la identitat del qual no s’ha fet pública— no s’endú només la carta: el lot inclou també el collaret de diamants personalitzat amb què Paul havia exhibit la Pikachu Illustrator a WrestleMania 38, i la promesa d’un lliurament en mà fet pel mateix Logan Paul. Aquests “extres” fan que la peça sigui encara més única i expliquen part del salt final del preu.

El balanç: rècord absolut i un negoci rodó

La venda triplica el que Logan Paul havia pagat el 2021 i li deixa uns vuit milions de dòlars de benefici net. I el missatge és clar: les cartes Pokémon d’alta gamma ja funcionen com un actiu col·leccionable global, capaç de moure xifres pròpies d’una obra d’art.

