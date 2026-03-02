Subscriptor, participa en el concurs i emporta't una cistella amb els millors productes de Caprabo
Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Cada mes els productes son diferents, segons els criteris de Caprabo. Per aquest mes de Març: "Especial aperitiu".
Per participar-hi només cal endevinar la resposta: La pistola del barman enunciat: En Max entra en un bar i demana un got d'aigua. Sobtadament, el cambrer treu una pistola del calaix i apunta a una templa d'en Max, que li dóna le gràcies cordialment. Per què en Max ha reaccionat tan insòlitament?
Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat fins el divendres 27 de març i entraràs en el concurs, es farà el sorteig i s'avisarà als guanyadors per correu electrònic.
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna