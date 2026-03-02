Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rubau SpeedsterPreguntes funcionariEspècies invasoresDesaparegut SusquedaGirona - CeltaConflicte Pròxim Orient
instagramlinkedin

Subscriptor, participa en el concurs i emporta't una cistella amb els millors productes de Caprabo

Cistella amb els millors productes de Caprabo

Cistella amb els millors productes de Caprabo

Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Cada mes els productes son diferents, segons els criteris de Caprabo. Per aquest mes de Març: "Especial aperitiu".

Per participar-hi només cal endevinar la resposta: La pistola del barman enunciat: En Max entra en un bar i demana un got d'aigua. Sobtadament, el cambrer treu una pistola del calaix i apunta a una templa d'en Max, que li dóna le gràcies cordialment. Per què en Max ha reaccionat tan insòlitament?

Notícies relacionades

Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat fins el divendres 27 de març i entraràs en el concurs, es farà el sorteig i s'avisarà als guanyadors per correu electrònic.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents