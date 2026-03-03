Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mobile World Congressautonòms Gironadesaparegut Susquedaescombraries Gironaespècies invasoresCrimsguerra Iran
instagramlinkedin

27.000 euros per una moneda? Revisa bé els calaixos: pot valer una fortuna i és de Girona

El conegut “duro de Girona”, una moneda de 5 pessetes encunyada el 1809 durant el setge napoleònic, és una peça raríssima que pot arribar a xifres de desenes de milers d’euros en subhasta

27.000 euros per una moneda? Revisa bé el moneder: pot valer una fortuna i és de Girona

27.000 euros per una moneda? Revisa bé el moneder: pot valer una fortuna i és de Girona

Bruna Segura

Girona

Una moneda de 5 pessetes de 1809 que podria estar oblidada en algun calaix pot convertir-se en una petita fortuna: fins a 27.000 euros. Es tracta del llegendari “duro de Girona”, una peça nascuda en plena Guerra del Francès que combina història, escassetat i una fabricació marcada per la urgència.

L’origen d’una moneda excepcional

Durant el setge francès de Girona (1809), la ciutat va resistir en unes condicions extremes sota el comandament de Mariano Álvarez de Castro. Aïllats i amb manca de recursos, els gironins haurien fos objectes de plata provinents de llars i d’esglésies per crear moneda pròpia i finançar la defensa.

Segons el relat, el monestir de Sant Pere de Galligants hauria acollit aquest taller, que es va anar traslladant per evitar el foc de l’artilleria. Aquest context explica la seva raresa: se’n coneixerien molt pocs exemplars arreu del món, i la casa de subhastes Cayón n’hauria confirmat només tres.

La plata utilitzada tindria una puresa aproximada de 850 mil·lèsimes, inferior a l’habitual en monedes, i procediria d’objectes quotidians com culleres, creus o joies, un detall que afegeix un component “humà” a la peça.

Com és el “duro de Girona”

La moneda tindria:

  • 39 mm de diàmetre
  • 27 g de pes
  • 2,2 mm de gruix

A l’anvers hi apareix el bust de Ferran VII, i al revers, un escut coronat, a més d’un cant estriat oblic que la diferenciaria d’altres emissions de l’època.

Per què pot arribar a valer tant

El 2018, un exemplar en molt bon estat es va vendre per 27.000 euros en una subhasta de Cayón, una xifra que, segons la notícia, continua sent el rècord. La seva escassetat extrema fa que cada aparició desperti molt interès entre col·leccionistes, i plataformes numismàtiques especialitzades la situen entre les 5 pessetes més cobejades.

Notícies relacionades

El preu final, però, pot variar molt segons factors com l’estat de conservació i la procedència (traçabilitat i historial de la peça), que poden fer pujar encara més la cotització.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
  2. Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
  3. Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
  4. «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
  5. Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
  6. Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
  7. Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
  8. Quinze preguntes que han de superar aspirants a funcionari a l'Ajuntament de Girona

L’Espai Gironès organitza un taller de caixes niu per a ocells per reforçar l'aposta pel medi ambient

L’Espai Gironès organitza un taller de caixes niu per a ocells per reforçar l'aposta pel medi ambient

Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”

Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”

CaixaBank incorpora un agent d’IA al xat de l’app per agilitzar la signatura de préstecs

CaixaBank incorpora un agent d’IA al xat de l’app per agilitzar la signatura de préstecs

El Servei Municipal d’Ocupació de Girona ajuda a la inserció laboral de 645 persones el 2025

El Servei Municipal d’Ocupació de Girona ajuda a la inserció laboral de 645 persones el 2025

Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran

Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

Els ofereixen informació pel mòbil robat, acaben agredint-los i en sostreuen un altre de 1.000 euros a Banyoles

Els ofereixen informació pel mòbil robat, acaben agredint-los i en sostreuen un altre de 1.000 euros a Banyoles

Palamós acull el Fòrum de les Dones de la Mar per reforçar la visibilitat de la dona al sector

Palamós acull el Fòrum de les Dones de la Mar per reforçar la visibilitat de la dona al sector
Tracking Pixel Contents