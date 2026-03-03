27.000 euros per una moneda? Revisa bé els calaixos: pot valer una fortuna i és de Girona
El conegut “duro de Girona”, una moneda de 5 pessetes encunyada el 1809 durant el setge napoleònic, és una peça raríssima que pot arribar a xifres de desenes de milers d’euros en subhasta
Una moneda de 5 pessetes de 1809 que podria estar oblidada en algun calaix pot convertir-se en una petita fortuna: fins a 27.000 euros. Es tracta del llegendari “duro de Girona”, una peça nascuda en plena Guerra del Francès que combina història, escassetat i una fabricació marcada per la urgència.
L’origen d’una moneda excepcional
Durant el setge francès de Girona (1809), la ciutat va resistir en unes condicions extremes sota el comandament de Mariano Álvarez de Castro. Aïllats i amb manca de recursos, els gironins haurien fos objectes de plata provinents de llars i d’esglésies per crear moneda pròpia i finançar la defensa.
Segons el relat, el monestir de Sant Pere de Galligants hauria acollit aquest taller, que es va anar traslladant per evitar el foc de l’artilleria. Aquest context explica la seva raresa: se’n coneixerien molt pocs exemplars arreu del món, i la casa de subhastes Cayón n’hauria confirmat només tres.
La plata utilitzada tindria una puresa aproximada de 850 mil·lèsimes, inferior a l’habitual en monedes, i procediria d’objectes quotidians com culleres, creus o joies, un detall que afegeix un component “humà” a la peça.
Com és el “duro de Girona”
La moneda tindria:
- 39 mm de diàmetre
- 27 g de pes
- 2,2 mm de gruix
A l’anvers hi apareix el bust de Ferran VII, i al revers, un escut coronat, a més d’un cant estriat oblic que la diferenciaria d’altres emissions de l’època.
Per què pot arribar a valer tant
El 2018, un exemplar en molt bon estat es va vendre per 27.000 euros en una subhasta de Cayón, una xifra que, segons la notícia, continua sent el rècord. La seva escassetat extrema fa que cada aparició desperti molt interès entre col·leccionistes, i plataformes numismàtiques especialitzades la situen entre les 5 pessetes més cobejades.
El preu final, però, pot variar molt segons factors com l’estat de conservació i la procedència (traçabilitat i historial de la peça), que poden fer pujar encara més la cotització.
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Quinze preguntes que han de superar aspirants a funcionari a l'Ajuntament de Girona