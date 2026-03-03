Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”
L’experta en dret familiar assenyala tres fallades habituals que poden complicar molt una herència i explica com prevenir-les amb planificació i assessorament
Parlar d’herències sovint es deixa per més endavant, fins que ja no queda marge per ordenar res. Però quan arriba el moment, moltes famílies descobreixen que el conflicte no és només repartir béns: hi entren dubtes, greuges i decisions difícils. L’advocada Laura Lobo ho resumeix en tres errors que, segons ella, es repeteixen constantment.
1) No fer testament
El primer error és no fer testament. Segons Lobo, hi ha qui pensa que, si no firma res, “la llei ja ho arreglarà”, o bé creu que fer testament només té sentit si es té un gran patrimoni.
L’advocada ho planteja de manera pràctica: un testament pot fer que la tramitació de l’herència sigui més ràpida i més econòmica, i també permet preveure i resoldre problemes. Quan no hi ha testament, apareixen interrogants: què passa amb determinats béns, com es reparteixen, qui decideix i amb quins criteris. I quan hi ha incertesa, és més fàcil que s’encenguin tensions, fins i tot amb patrimonis modestos (com un pis familiar, uns estalvis o objectes amb valor sentimental).
2) Repartir en vida sense assessorar-se
El segon error és repartir en vida (donacions o entregues de diners) sense assessorament. Lobo explica que molta gent ajuda fills o familiars amb la idea d’evitar problemes futurs, però això pot acabar generant-ne més.
La clau, segons ella, és que qualsevol donació pot tenir una repercussió directa en l’herència: pot alterar el que correspon a cada hereu i obrir discussions sobre si aquella ajuda era un avançament o un regal. A més, Lobo recorda que no és només una qüestió familiar: també hi ha conseqüències legals i fiscals, i per això recomana assessorar-se bé abans de fer cap operació.
3) No actualitzar el testament després de canvis importants
El tercer error és donar per fet que “ja està” i no revisar el testament quan hi ha canvis rellevants, com ara un divorci. Segons Lobo, és un fallo habitual perquè molta gent associa el testament a un moment puntual, però la vida canvia: separacions, noves parelles, fills, mudances, conflictes o reconciliacions.
Si el testament no s’actualitza, pot quedar lligat a una realitat que ja no existeix, i això pot provocar problemes quan arribi el moment de gestionar l’herència.
