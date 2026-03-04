Aquests són els productes més robats als supermercats de les comarques gironines
Els furts al súper no se centren tant en productes bàsics, sinó en articles fàcils de revendre: l’alcohol lidera el rànquing, seguit de carn “premium”, formatges i oli
Als supermercats de Girona i les comarques gironines, els furts s’han convertit en un maldecap recurrent. I el més cridaner no és només l’impacte econòmic (que, segons dades sectorials citades en informes europeus, es compta en milers de milions d’euros cada any), sinó què s’emporten els lladres.
Un estudi recent, elaborat a partir d’anàlisis de firmes especialitzades en pèrdues i seguretat (com STC) amb cadenes europees, apunta que els productes més robats responen a un patró clar: valor elevat, mida assumible i revenda ràpida.
Més enllà del “robar per necessitat”
El rànquing el lideren les begudes alcohòliques (whisky, ginebra, vodka…). No tant per consum propi, sinó perquè són fàcils de col·locar a circuits de revenda. En zones amb molta activitat comercial i turística —per exemple, Girona ciutat o punts de la Costa Brava— aquest tipus de producte és especialment atractiu per la rotació i el preu.
En segon lloc, hi ha la carn i els productes selectes, amb el pernil com a gran protagonista, a més de formatges de gamma alta i oli d’oliva. La resta de la llista la completen productes com:
- xocolata
- cafè
- cosmètics
En canvi, aliments bàsics com el pa o la llet pràcticament no apareixen entre els més sostrets, cosa que desmunta el tòpic que la majoria de furts responen a una urgència alimentària.
Del furt impulsiu al furt organitzat
L’article assenyala un canvi de fons: cada cop hi ha més casos que s’assemblen a un furt planificat, centrat en allò que es pot revendre amb facilitat. Això també explica per què alguns establiments han notat més incidències amb productes “gourmet” o d’import elevat, no només amb ampolles.
Com hi responen els supermercats gironins
Davant d’aquesta tendència, molts supermercats reforcen mesures com:
- més presència de vigilància i control en passadissos clau,
- etiquetes antirrobatori,
- i protocols específics a les caixes d’autopagament, que poden facilitar descuits o pràctiques fraudulentes si no hi ha control.
En resum: a Girona i comarques gironines, com a molts altres llocs, el furt al supermercat cada cop s’orienta menys a “omplir el rebost” i més a endur-se productes de valor i revenda: alcohol, pernil, formatges i oli continuen sent els reis del carretó… però sense passar per caixa.
- Retornats de França a Portbou
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
- Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona