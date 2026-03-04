Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra

En un escenari extrem, els dipòsits tenen una xarxa de seguretat: a la UE la protecció està harmonitzada fins a 100.000 € per titular i entitat, però no tots els productes hi entren

Bruna Segura

Girona

Amb les tensions internacionals a l’alça, és normal que molta gent es pregunti si els diners del banc estarien segurs en cas d’un conflicte bèl·lic. Tot i que una guerra no implica automàticament que “desapareguin” els estalvis, sí que pot generar inestabilitat econòmica i més incertesa. Per això convé saber quines proteccions existeixen i quins límits tenen.

Els dipòsits estan protegits… fins a un límit

A l’Estat espanyol, els diners en comptes corrents, comptes d’estalvi i dipòsits a termini estan coberts pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD). En general, la garantia és de fins a 100.000 € per titular i per entitat (si tens diners repartits en més d’un banc, el límit s’aplica a cada entitat).

A més, el FGD explica que hi ha casos concrets en què la cobertura pot ser superior de manera temporal (per exemple, determinats ingressos recents en els mesos previs, segons les condicions del fons).

I si tens més de 100.000 € en un mateix banc?

En un supòsit de fallida d’una entitat, la cobertura “estàndard” garanteix fins a 100.000 €. La quantitat que superi aquest límit no queda protegida de la mateixa manera i dependria de com es resolgués la situació de l’entitat i del procés corresponent.

Les inversions no entren en el mateix paraigua

Un punt clau: el FGD cobreix dipòsits bancaris, però no és el mateix que una inversió. Productes com fons d’inversió, plans de pensions o criptoactius no queden emparats pel FGD.

Ara bé, en el cas d’inversions canalitzades a través d’empreses de serveis d’inversió, existeix un altre mecanisme: el FOGAIN, que pot cobrir fins a 100.000 € per inversor en supòsits d’insolvència de l’entitat (amb condicions i límits concrets).

Què pots fer per reduir riscos sense alarmisme

  • No concentrar-ho tot en una sola entitat si tens imports elevats (el límit de cobertura és per banc).
  • Assegurar-te que el teu banc opera dins el marc de protecció corresponent (FGD).
  • Distingir entre dipòsit i producte d’inversió: no tenen la mateixa protecció.

En resum: fins i tot en escenaris molt tensos, a la Unió Europea hi ha mecanismes pensats per protegir els dipòsits i donar estabilitat. La clau és entendre què està cobert, fins a quin import, i sota quines condicions.

