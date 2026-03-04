Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Viure a la muntanya amb allotjament inclòs: un santuari d’Osona busca relleu

No cal ser sacerdot per optar-hi

El santuari de Bellmunt

El santuari de Bellmunt / Enric Brugera

Abril Benítez

En ple paisatge natural d’Osona (Barcelona), el Santuari de Bellmunt busca persones disposades a fer un canvi de vida: instal·lar-se a la muntanya i formar part d’un projecte d’hostaleria i acollida en un entorn espectacular. El santuari està situat al terme de Sant Pere de Torelló, a 1.246 metres d’altitud, construït damunt una roca i envoltat de natura, dins l’espai de les serres de Milany–Santa Magdalena i Puigsacalm–Bellmunt.

El lloc és un mirador privilegiat: des d’aquí es poden contemplar la Plana de Vic, els Pirineus, la vall del Ges i el Bisaura; i, en dies clars, fins i tot Montserrat. Un enclavament aïllat de les ciutats, ideal per a qui busca tranquil·litat i vida a l’aire lliure.

Els impulsors del projecte, Santi i Marina, fa gairebé una dècada que gestionen l’espai i ara volen incorporar dues persones (pensat especialment per a una parella) per donar continuïtat al projecte i repartir responsabilitats.

Oferta de feina: dirigir l’hostatgeria i el bar-restaurant

La proposta implica assumir la gestió del dia a dia del bar-restaurant i de l’hostatgeria, amb la idea de garantir la continuïtat i la viabilitat del negoci a llarg termini. Busquen perfils actius, amb iniciativa i ganes d’aprendre, capaços d’adaptar-se a un entorn laboral diferent: més autònom, vinculat a la comunitat local i a la vida a la muntanya. També es valora la versatilitat i l’aportació humana i professional en un projecte que posa l’accent en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

