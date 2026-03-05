Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Declaració de la renda i Bizum: quan és un simple pagament domèstic i quan passa a ser un ingrés a declarar

El calendari de la campanya ja és oficial i Hisenda aclareix que el control se centra en els cobraments professionals i el frau

Els Bizum els haig de declarar finalment?

Els Bizum els haig de declarar finalment? / Shutterstock

Abril Benítez

La declaració de la renda (exercici 2025) arrenca a la primavera amb els terminis ja fixats per l’Agència Tributària (AEAT): es tracta de declarar ingressos i rendiments (feina, activitat econòmica, lloguers, estalvi, etc.), independentment de si t’han pagat en efectiu, transferència o Bizum. I, mentre la UE i Espanya reforcen el control dels pagaments digitals, Hisenda insisteix que la nova vigilància sobre Bizum té un objectiu clar: detectar activitat econòmica no declarada i combatre el frau.

Dates clau de la Renda 2025 (campanya 2026)

  • Del 8 d’abril al 30 de juny de 2026: presentació per Internet.
  • Del 6 de maig al 30 de juny de 2026: confecció per telèfon (cita del 29 d’abril al 29 de juny).
  • De l’1 al 30 de juny de 2026: atenció presencial a oficines (cita del 29 de maig al 29 de juny).

Què s’ha de declarar i quina diferència hi ha entre particulars, autònoms i empreses

  • Particulars: a la renda (IRPF) declares el que sigui ingrés real (sou, prestacions, lloguers, guanys patrimonials, interessos…). Un Bizum “per sopar” o “per compartir un regal” no és renda per si mateix: el que compta és si hi ha o no fet imposable al darrere.
  • Autònoms: qualsevol cobrament vinculat a l’activitat (també per Bizum) és ingrés d’activitat econòmica i pot tenir impacte en IRPF i, si escau, en IVA.
  • Empreses: els cobraments formen part de la facturació i tributen via Impost de Societats (i, si correspon, IVA).
De 150 a 6.000 euros: l’error amb la Renda que Hisenda pot sancionar fins i tot anys després

Què mirarà Hisenda aquest 2026? / CC0

I amb els Bizum, què passa exactament? Com i quan s’han de declarar?

Hisenda ha aclarit que els Bizum entre particulars queden exclosos de la nova obligació informativa: no s’han de “declarar” pel simple fet de ser Bizum. El canvi afecta els cobraments d’empresaris i professionals establerts a Espanya: a partir de febrer de 2026, els bancs enviaran mensualment a l’AEAT la facturació acumulada del mes feta per Bizum (no operació per operació), amb dades d’identificació del professional i els comptes associats.

Hisenda, molt atenta als fraus

El missatge és clar: no es persegueixen els pagaments domèstics, sinó que es posa el focus en qui utilitza canals “de particulars” per amagar facturació. Per això, si ets autònom o empresa, el criteri pràctic és simple: si és un cobrament per feina o per venda, s’ha de declarar igualment, i ara, a més, l’AEAT tindrà un resum mensual de la teva activitat per Bizum.

