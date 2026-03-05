Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ni cada dia ni un cop per setmana: quantes vegades t’hauries de dutxar, segons els dermatòlegs

Els especialistes acostumen a recomanar dues o tres dutxes setmanals per protegir la pell, tot i que a l’estiu o després de fer esport pot caldre augmentar-ne la freqüència

Ni cada dia ni un cop per setmana: quantes vegades t’hauries de dutxar, segons els dermatòlegs / freepik

Bruna Segura

Girona

Dutxar-se cada dia és una rutina molt estesa, però diversos professionals d’higiene i dermatologia adverteixen que fer-ho massa sovint pot acabar sent contraproduent. L’ús continuat d’aigua molt calenta i de sabons agressius pot arrossegar els olis naturals que protegeixen la pell i afavorir problemes com la sequedat, la irritació o altres alteracions cutànies.

Segons aquests especialistes, la pauta més recomanable, en condicions normals, és dutxar-se entre dues i tres vegades per setmana, especialment si no hi ha suor intensa o activitat física. La pell disposa d’un sistema d’autoprotecció i d’“autoneteja” i, si es renta en excés, aquesta barrera pot debilitar-se.

Higiene diària: sí, però focalitzada

Això no vol dir descuidar-se. Els experts recorden que hi ha zones que convé netejar cada dia o gairebé cada dia, encara que no es faci una dutxa completa:

  • aixelles
  • cara
  • peus
  • zona íntima

Aquesta higiene “selectiva” ajuda a mantenir una bona netedat sense castigar la pell de tot el cos.

La freqüència canvia segons l’època de l’any

La recomanació també depèn de la temporada. A l’estiu, quan suem més, pot ser lògic dutxar-se cada dia. En canvi, a l’hivern es poden espaiar més les dutxes si no hi ha suor o brutícia acumulada.

Consells per no malmetre la pell

Per reduir l’impacte sobre la dermis, els dermatòlegs aconsellen:

  • fer servir aigua tèbia (millor que molt calenta),
  • optar per sabons suaus i amb pH neutre,
  • i evitar fregues o exfoliacions constants si la pell tendeix a ressecar-se.

En resum: la clau no és dutxar-se “més”, sinó dutxar-se millor i adaptar la freqüència a l’activitat, el clima i la sensibilitat de la pell.

