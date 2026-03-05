La lluna més espectacular d'aquest 2026 està per arribar: marca aquestes dates al calendari
Coneix totes les llunes especials d’aquest 2026
Aquest 2026 tindrem 13 llunes plenes (n’hi ha una “extra” perquè el maig en porta dues). I, dins del calendari, hi destaquen 5 cites especials: dos eclipsis lunars (un total i un parcial), una lluna blava (dues llunes plenes en un mateix mes) i dues superllunes (quan la Lluna plena coincideix amb el punt més proper a la Terra i es veu una mica més gran i brillant). Des d’Espanya, la totalitat de març es veurà molt limitada, però la resta de fenòmens —i sobretot l’eclipsi d’agost— sí que es podran seguir si el cel acompanya.
La pròxima lluna: quan, on i com veure-la
La següent lluna plena serà la nit de l’1 al 2 d’abril (matinada del dia 2). La veuràs des de qualsevol punt d’Espanya: el millor és buscar un lloc amb l’horitzó net i poca llum artificial, i mirar cap a l’est quan surti (a la posta de sol) o bé durant tota la nit si el cel és clar.
Totes les llunes "especials" del 2026
- 3 de gener – Lluna del llop
- 1 de febrer – Lluna de neu
- 3 de març – Lluna del cuc (la del possible eclipsi total/lluna de sang, però gairebé no visible des d’Espanya)
- 2 d’abril – Lluna rosa
- 1 de maig – Lluna de flors
- 31 de maig – Lluna blava (doblet de llunes plenes al maig)
- 30 de juny – Lluna de maduixa
- 29 de juliol – Lluna del cérvol
- 28 d’agost – Lluna d’esturió (amb eclipsi lunar parcial visible a Espanya, de matinada)
- 26 de setembre – Lluna de la collita
- 26 d’octubre – Lluna del caçador
- 24 de novembre – Superlluna del castor
- 24 de desembre – Superlluna freda (la més “nadalenca” del calendari)
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran
- Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”