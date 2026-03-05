Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La lluna més espectacular d'aquest 2026 està per arribar: marca aquestes dates al calendari

Coneix totes les llunes especials d’aquest 2026

La lluna s’alça rere el Montgrí

La lluna s’alça rere el Montgrí / -

Abril Benítez

Aquest 2026 tindrem 13 llunes plenes (n’hi ha una “extra” perquè el maig en porta dues). I, dins del calendari, hi destaquen 5 cites especials: dos eclipsis lunars (un total i un parcial), una lluna blava (dues llunes plenes en un mateix mes) i dues superllunes (quan la Lluna plena coincideix amb el punt més proper a la Terra i es veu una mica més gran i brillant). Des d’Espanya, la totalitat de març es veurà molt limitada, però la resta de fenòmens —i sobretot l’eclipsi d’agost— sí que es podran seguir si el cel acompanya.

La pròxima lluna: quan, on i com veure-la

La següent lluna plena serà la nit de l’1 al 2 d’abril (matinada del dia 2). La veuràs des de qualsevol punt d’Espanya: el millor és buscar un lloc amb l’horitzó net i poca llum artificial, i mirar cap a l’est quan surti (a la posta de sol) o bé durant tota la nit si el cel és clar.

Totes les llunes "especials" del 2026

  • 3 de generLluna del llop
  • 1 de febrerLluna de neu
  • 3 de marçLluna del cuc (la del possible eclipsi total/lluna de sang, però gairebé no visible des d’Espanya)
  • 2 d’abrilLluna rosa
  • 1 de maigLluna de flors
  • 31 de maigLluna blava (doblet de llunes plenes al maig)
  • 30 de junyLluna de maduixa
  • 29 de juliolLluna del cérvol
  • 28 d’agostLluna d’esturió (amb eclipsi lunar parcial visible a Espanya, de matinada)
  • 26 de setembreLluna de la collita
  • 26 d’octubreLluna del caçador
  • 24 de novembreSuperlluna del castor
  • 24 de desembreSuperlluna freda (la més “nadalenca” del calendari)

