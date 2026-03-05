El sector que cobra la pensió de jubilació més alta: gairebé 3.000 euros al mes
La pensió mitjana de jubilació a l’Estat espanyol és de 1.507,5 euros, però hi ha diferències molt grans segons el règim: la mineria del carbó encapçala el rànquing
Les pensions continuen a l’alça a l’Estat espanyol, però no totes creixen ni es cobren igual segons el règim de cotització. Les últimes dades oficials situen la pensió mitjana del sistema en 1.366,2 € al mes el febrer de 2026 (un 4,5% més que fa un any) i la pensió mitjana de jubilació en 1.566,8 € mensuals.
A la pràctica, però, hi ha diferències molt marcades entre sectors: mentre alguns col·lectius se situen a l’entorn dels mil euros, d’altres s’acosten als 3.000.
Qui cobra més? Les diferències per règims
Segons les xifres publicades pel Ministeri, la pensió mitjana de jubilació per règims queda així (febrer de 2026):
- Règim General: 1.727,2 € al mes
- Autònoms (RETA): 1.056,5 € al mes
- Règim del Mar: 1.731,1 € al mes
- Mineria del Carbó: 2.996 € al mes (la mitjana més alta)
Aquest lideratge de la Mineria del Carbó s’explica, en part, per unes condicions de cotització i de feina històricament específiques, vinculades a la duresa i el risc del sector, que han tingut impacte en les prestacions.
Viduïtat i “nòmina” total de pensions
Pel que fa a la viduïtat, la pensió mitjana se situa en 972,8 € mensuals.
En conjunt, la Seguretat Social va abonar al febrer 10.446.888 pensions a prop de 9,5 milions de persones, amb una despesa mensual total de 14.272,5 milions d’euros.
Més jubilacions demorades
Les dades oficials també reflecteixen que creixen les jubilacions demorades: al llarg de 2025 es van registrar 375.324 noves altes de jubilació, i un 10,9% van ser jubilacions demorades (enfront del 4,8% el 2019). L’edat mitjana d’accés a la jubilació se situa en 65,3 anys.
En resum: la pensió mitjana puja, però el règim on s’ha cotitzat continua marcant diferències molt importants, i la Mineria del Carbó es manté com el col·lectiu amb la pensió mitjana de jubilació més elevada del sistema.
