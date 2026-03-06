Aprendre a deixar anar persones
No sols parlem de parelles, també d'amics i familiars
Eva Remolina - AMIC
Al llarg de la vida coneixem moltes persones. Algunes arriben per quedar-se durant anys, mentre que d’altres només comparteixen amb nosaltres una etapa del camí. Encara que això sigui una part natural de la vida, aprendre a deixar anar persones sovint és una de les experiències més difícils que podem viure.
Quan establim vincles amb algú, compartim moments, emocions i records que acaben formant part de la nostra història. Per això, quan una relació canvia o s’acaba, és normal sentir tristesa, nostàlgia o fins i tot confusió. De vegades ens costa acceptar que aquella persona que abans era tan important ja no ocupa el mateix lloc a la nostra vida.
Moltes vegades intentem aferrar-nos a les persones perquè tenim por del buit que poden deixar. La por a la solitud o als canvis pot fer que ens resistim a deixar anar relacions que ja no ens fan bé o que simplement han complert el seu temps. Tanmateix, mantenir relacions només per costum o per por pot impedir-nos avançar i créixer.
Aprendre a deixar anar no significa oblidar ni esborrar el que hem viscut. Al contrari, significa acceptar que cada persona que passa per la nostra vida ens deixa alguna cosa: una lliçó, un record o una experiència que ens ajuda a entendre millor qui som. Deixar anar també és una manera de respectar el curs natural de les relacions.
A més, deixar anar pot ser un acte de maduresa i de respecte, tant cap a l’altra persona com cap a nosaltres mateixos. Hi ha relacions que simplement evolucionen en direccions diferents, i això no sempre implica que algú hagi fet alguna cosa malament. A vegades les persones canvien, les circumstàncies també, i els camins deixen de coincidir.
