Conserves una baralla antiga de cartes? Et poden arribar a pagar centenars d’euros
Algunes baralles Bicycle antigues s’han convertit en peces molt buscades pels col·leccionistes, sobretot si conserven detalls poc habituals o estan en molt bon estat
És possible que encara guardis a casa alguna baralla de cartes Bicycle del segle passat sense saber que, avui dia, pot tenir un interès especial per als col·leccionistes. Algunes edicions concretes, especialment les que presenten dissenys singulars o petites anomalies d’impressió, poden assolir un valor de centenars d’euros.
Aquestes cartes, produïdes de manera massiva des de finals del segle XIX per la United States Playing Card Company, destaquen per la seva llarga trajectòria i pels seus dissenys característics. En alguns casos, petites irregularitats d’impressió, com ara colors lleugerament desalineats, han fet augmentar notablement el seu valor dins del mercat del col·leccionisme.
No es tracta necessàriament d’errors fàcils de detectar a simple vista, sinó de rareses aparegudes en tirades limitades, especialment entre les dècades dels anys 20 i 40 del segle XX. En aquell període, els processos de producció encara permetien més variacions que no pas després de la mecanització completa.
Per fer-se’n una idea, una baralla completa i en bon estat pot superar els 400 euros en subhastes especialitzades, sobretot si conserva la capsa original intacta i no presenta danys per humitat. Els exemplars amb figures especials o jokers personalitzats vinculats a esdeveniments històrics poden arribar a tenir un valor encara més alt.
En plataformes especialitzades, els preus solen situar-se entre 300 i 600 euros per a les baralles ben conservades, especialment si mantenen la brillantor original i no han estat excessivament manipulades. Fins i tot les baralles usades poden trobar compradors interessats.
El col·leccionisme de naips vintage viu actualment un moment de gran interès, impulsat tant per la fascinació pel disseny gràfic antic com per la nostàlgia dels jocs analògics. Això ha convertit objectes quotidians d’altres èpoques en peces amb un valor destacat.
Si encara conserves alguna baralla antiga, convé manipular-la amb cura, revisar-ne el dors i les figures amb bona llum i comprovar-ne l’estat general. En cas de dubte, consultar experts en cartofília pot ser una bona manera de conèixer-ne millor la conservació, la raresa i el possible valor al mercat.
