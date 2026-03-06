Les infraccions dels ciclistes comporten multes de fins a 500 euros: la maniobra que molts encara banalitzen a la via pública
A Espanya es van registrar 8.044 sinistres amb bicicletes implicades el 2024, 2.288 dels quals en vies interurbanes
A Espanya, la bicicleta ha guanyat pes com a mitjà de transport, però això no eximeix els ciclistes de complir les normes. De fet, quan alguns circulen de manera imprevisible, envaeixen espais de vianants, ignoren senyals o fan maniobres de risc, no només dificulten la convivència i entorpeixen el trànsit, sinó que també poden acabar provocant accidents. Les dades de la DGT ho reflecteixen: el 2024 hi va haver 8.044 sinistres amb bicicletes implicades i 90 ciclistes morts; el 72% dels sinistres es van produir en vies urbanes, però el 69% de les víctimes mortals es van concentrar en vies interurbanes.
Quan la bici també es converteix en un problema de seguretat viària
Encara persisteix la idea que la bicicleta és un vehicle “menor” i que certes actituds són simples descuits. Però la DGT recorda que els ciclistes també són conductors i han de respectar les mateixes normes de la circulació: no poden usar el mòbil, ni dur auriculars, ni saltar-se un semàfor, ni incorporar-se de manera perillosa, ni creuar un pas de vianants sense baixar de la bici. Són conductes que trenquen la previsibilitat del trànsit i augmenten el risc tant per als mateixos ciclistes com per a la resta d’usuaris de la via.
Per on han de circular els ciclistes
Perquè la seguretat viària funcioni, la bicicleta ha de circular on toca i de manera clara. A ciutat, la DGT recomana prioritzar els carrils bici quan n’hi hagi i recorda que les bicicletes han d’anar tan a prop com sigui possible de la dreta de la via. En carretera, si no hi ha una via ciclista específica, els ciclistes han d’utilitzar el voral dret sempre que sigui transitable i suficient; només el poden abandonar en determinades condicions de seguretat. També és obligatori senyalitzar girs, canvis de carril i incorporacions, i cedir el pas als vianants als passos senyalitzats.
La sanció per una maniobra que molts encara no veuen com una infracció
Fer un cavallet o una pirueta similar a la via pública pot semblar, per a alguns, una simple exhibició. Però si aquella maniobra implica pèrdua de control o posa en risc tercers, pot encaixar com a conducció temerària. La Llei de trànsit tipifica la conducció temerària com una infracció molt greu, i les infraccions molt greus es castiguen amb una multa de 500 euros. És a dir, allò que alguns consideren una bretolada pot acabar convertint-se en una sanció important.
Altres infraccions que també acaben en multa
La relació de conductes sancionables és més llarga del que sovint es pensa. La DGT fixa multes de 200 euros per usar el mòbil o auriculars mentre es pedaleja; també de 200 euros per no senyalitzar una maniobra, incorporar-se de forma perillosa o creuar un pas de vianants sense baixar de la bicicleta. Circular per la vorera pot comportar una sanció de fins a 100 euros, i ocupar la calçada quan és possible anar pel voral en carretera també es multa amb 200 euros. A això s’hi afegeixen sancions de 150 a 500 euros per saltar-se un semàfor.
Convivència, ordre i responsabilitat
La bicicleta és part de la mobilitat urbana i interurbana, però això exigeix també responsabilitat. Circular de manera ordenada, visible i previsible no és només una qüestió de civisme: és una condició bàsica perquè la convivència entre ciclistes, vianants i vehicles funcioni. Quan això falla, la bici deixa de ser una opció segura i passa a ser un element més de conflicte a la via pública.
