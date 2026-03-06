Ja hi ha data per al canvi d’hora del 2026: la matinada que et farà dormir menys
L’horari d’estiu arribarà a finals de març a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol. El rellotge s’haurà d’avançar una hora i això comportarà més llum al vespre, però també pot alterar el descans durant uns dies
Catalunya i la resta de l’Estat espanyol ja encaren el pròxim canvi d’hora, un ajust habitual del calendari que es farà a finals de març amb l’entrada de l’horari d’estiu. Com cada any, el moviment dels rellotges torna a generar debat entre els qui celebren tenir més llum a la tarda i els qui noten de seguida els efectes del canvi en el descans i la rutina diària.
El canvi es farà la nit del dissabte 28 al diumenge 29 de març de 2026. De matinada, quan siguin les dues, passaran a ser les tres. Per tant, caldrà avançar el rellotge una hora i aquella nit es dormirà una hora menys. En la majoria de mòbils, ordinadors i dispositius intel·ligents, l’ajust es farà automàticament.
L’efecte més immediat serà que es farà fosc més tard i també clarejarà més tard. Això es tradueix en més hores de llum natural al vespre, una circumstància que acostuma a canviar els hàbits quotidians i que també es nota en el ritme de moltes llars gironines, especialment quan comencen els dies més llargs i el bon temps convida a allargar la tarda.
Pel que fa a la salut, el canvi d’hora pot provocar una desadaptació temporal semblant a un petit jet lag. Algunes persones poden notar cansament, son durant el dia, dificultats per adormir-se a la nit, irritabilitat o falta de concentració. També hi pot haver canvis en la gana o en la sensació de plenitud després dels àpats. Normalment, aquests efectes són passatgers, però hi ha qui els pateix més intensament.
Aquest ajust horari també pot tenir impacte en els animals, sobretot en l’àmbit de la ramaderia, ja que altera els horaris habituals d’alimentació o de munyida i pot afectar-ne el comportament i la producció.
Sobre l’estalvi energètic, el debat continua obert. Hi ha experts que defensen que l’horari d’estiu permet aprofitar millor la llum solar i reduir el consum elèctric. Altres veus, en canvi, remarquen que no hi ha proves concloents que aquest estalvi sigui realment significatiu. En tot cas, una de les estimacions més citades apunta a un estalvi modest per llar, però amb un impacte global notable si es trasllada al conjunt de l’Estat.
També continua sense resoldre’s si aquest sistema té els dies comptats. Fa anys que a la Unió Europea es debat la possibilitat d’acabar amb els dos canvis d’hora anuals, però la decisió definitiva encara no s’ha pres. Això fa que, de moment, el calendari es mantingui igual i que el canvi d’hora continuï formant part del cicle anual.
L’origen d’aquesta pràctica es remunta als anys setanta, arran de la crisi del petroli, quan diversos països van començar a aplicar-la per aprofitar millor la llum natural i reduir el consum d’electricitat. A l’Estat espanyol, aquest sistema es va introduir el 1974.
En resum, la pròxima gran cita amb el rellotge serà la matinada del 29 de març de 2026. Aleshores tocarà avançar una hora els rellotges i adaptar-se, un any més, a un horari que continua generant més preguntes que consens.
