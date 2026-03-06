Poden els meus pares vendre la casa sense donar-me res? Una advocada explica què diu la llei
L’experta aclareix tot el que cal saber sobre la legítima i la llibertat dels progenitors per disposar dels seus béns
L’herència és un dels assumptes legals que més dubtes genera en l’àmbit familiar. Molts fills donen per fet que determinats béns acabaran formant part del seu patrimoni en el futur. Aquesta expectativa, de vegades, es converteix en preocupació quan els pares decideixen vendre la casa o disposar dels seus béns en vida.
Són molts els conflictes que sorgeixen al voltant d’aquesta qüestió. Alguns fills es pregunten si tenen dret a rebre una part dels diners obtinguts per la venda o si els seus pares estan obligats a “reservar” una quantitat pensant en la futura herència. La resposta, però, no sempre coincideix amb el que dicta la intuïció o les expectatives personals.
Herència legítima
L’advocada Laura Lobo afirma que «és cert que hi ha una part de l’herència dels pares que obligatòriament ha de passar als fills i que s’anomena legítima», assenyala la lletrada. En el dret civil comú, la legítima és la porció de béns de la qual el testador no pot disposar lliurement perquè la llei la reserva a determinats hereus forçosos, com ara els fills. Tanmateix, Lobo introdueix un matís fonamental: «Mentre no hi hagi una defunció no existeix l’herència. És a dir, el dret a l’herència neix amb la mort de la persona».
«Mentre els pares siguin vius no existeix una herència, existeix una expectativa de dret», subratlla. En termes jurídics, això significa que els fills no tenen un dret adquirit sobre els béns dels seus pares, sinó una possibilitat futura que només es concreta quan es produeix la mort. Abans d’aquell moment, els titulars dels béns són exclusivament els pares.
Per això, l’advocada és taxativa: «Els pares en vida poden disposar lliurement dels seus béns, poden vendre’ls i no han de reservar ni una part dels seus béns ni part dels diners per als seus fills». Si decideixen vendre l’habitatge familiar, l’import obtingut els pertany íntegrament i poden utilitzar-lo com considerin oportú: comprar una altra casa, ajudar un familiar, invertir-lo o simplement gastar-lo. «Quan parlem de venda, els pares poden rebre aquests diners i gastar-los lliurement com els sembli. No han de reservar part d’aquests diners per als seus fills», insisteix.
Donació
Una qüestió diferent seria, matisa Lobo, si es tractés d’una donació. En aquest cas, poden entrar en joc mecanismes legals que protegeixen la legítima i permeten, després de la mort, revisar determinades operacions per comprovar si van perjudicar els hereus forçosos. Però en una compravenda real i vàlida, feta a preu de mercat i amb totes les garanties legals, els fills no poden exigir que se’ls lliuri part de l’import mentre els seus pares siguin vius.
