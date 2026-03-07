Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
borrasca Reginanou hospital TruetaRyanairBalandrauagenda GironaRally Costa Bravagasolineres barates Girona
instagramlinkedin

Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda

La deducció que podran aplicar milers de joves menors de 30 anys

Imatge de María Jesús Montero

Imatge de María Jesús Montero / Arxiu

David Cruz

La campanya de la declaració de la Renda 2025-2026 començarà el pròxim 8 d’abril de 2026, data a partir de la qual els contribuents podran consultar les seues dades fiscals i presentar la declaració per internet a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

El termini romandrà obert fins al 30 de juny, mentre que l’assistència telefònica estarà disponible a partir del 6 de maig i l’atenció presencial en oficines començarà l’1 de juny, sempre amb cita prèvia.

En aquesta nova campanya fiscal, una de les mesures més interessants és una deducció autonòmica destinada a joves menors de 30 anys que compaginen estudis i treball a la Comunitat de Madrid.

Jove menor de 30 anys a Madrid, estudiant i treballant?

Aquesta deducció permet descomptar fins a 400 euros en la declaració de la Renda, ja que contempla la possibilitat de deduir el 50% de l’import de la matrícula en estudis universitaris de grau o en cicles de Formació Professional de Grau Superior.

El límit màxim d’aquesta bonificació fiscal s’ha situat en 400 euros per contribuent i any.

Quin és l’objectiu d’aquesta mesura? Donar suport a qui assumeix al mateix temps l’exigència d’estudiar i treballar, facilitant així la conciliació entre educació i ocupació a una edat primerenca, amb menys dependència de la família.

El nou “regal” d’Hisenda per a les famílies amb fills: et torna 1.000 euros en la declaració de la renda

Per poder beneficiar-se d’aquesta deducció cal complir diversos requisits:

  • El contribuent ha de tenir menys de 30 anys i estar matriculat a temps complet en estudis oficials.
  • Ha d’acreditar activitat laboral durant almenys 300 dies a l’any, ja siga com a treballador per compte propi o aliè.

D’aquest període treballat, almenys cinc mesos han de coincidir amb el calendari lectiu, cosa que demostra que l’estudiant realment ha compaginat treball i formació.

Notícies relacionades

Queden exclosos els contractes de formació o els estudis a temps parcial que no complisquen aquestes condicions. En total, més de 15.000 madrilenys es podran beneficiar d’aquesta nova deducció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents