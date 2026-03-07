Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
La deducció que podran aplicar milers de joves menors de 30 anys
David Cruz
La campanya de la declaració de la Renda 2025-2026 començarà el pròxim 8 d’abril de 2026, data a partir de la qual els contribuents podran consultar les seues dades fiscals i presentar la declaració per internet a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.
El termini romandrà obert fins al 30 de juny, mentre que l’assistència telefònica estarà disponible a partir del 6 de maig i l’atenció presencial en oficines començarà l’1 de juny, sempre amb cita prèvia.
En aquesta nova campanya fiscal, una de les mesures més interessants és una deducció autonòmica destinada a joves menors de 30 anys que compaginen estudis i treball a la Comunitat de Madrid.
Jove menor de 30 anys a Madrid, estudiant i treballant?
Aquesta deducció permet descomptar fins a 400 euros en la declaració de la Renda, ja que contempla la possibilitat de deduir el 50% de l’import de la matrícula en estudis universitaris de grau o en cicles de Formació Professional de Grau Superior.
El límit màxim d’aquesta bonificació fiscal s’ha situat en 400 euros per contribuent i any.
Quin és l’objectiu d’aquesta mesura? Donar suport a qui assumeix al mateix temps l’exigència d’estudiar i treballar, facilitant així la conciliació entre educació i ocupació a una edat primerenca, amb menys dependència de la família.
El nou “regal” d’Hisenda per a les famílies amb fills: et torna 1.000 euros en la declaració de la renda
Per poder beneficiar-se d’aquesta deducció cal complir diversos requisits:
- El contribuent ha de tenir menys de 30 anys i estar matriculat a temps complet en estudis oficials.
- Ha d’acreditar activitat laboral durant almenys 300 dies a l’any, ja siga com a treballador per compte propi o aliè.
D’aquest període treballat, almenys cinc mesos han de coincidir amb el calendari lectiu, cosa que demostra que l’estudiant realment ha compaginat treball i formació.
Queden exclosos els contractes de formació o els estudis a temps parcial que no complisquen aquestes condicions. En total, més de 15.000 madrilenys es podran beneficiar d’aquesta nova deducció.
