El secret que pot ressuscitar les tovalloles velles i deixar-les com acabades d’estrenar
Un remei casolà senzill promet recuperar la suavitat, eliminar males olors i tornar capacitat d’absorció a unes tovalloles que semblaven condemnades
Les tovalloles del bany són un element bàsic del dia a dia a qualsevol llar, també a moltes cases gironines. Per això, mantenir-les netes i en bon estat és gairebé tan important com la mateixa higiene personal. No n’hi ha prou amb tenir el bany impecable: si les tovalloles passen massa dies penjades, agafen mala olor, perden qualitat i es poden convertir en un focus de bacteris i gèrmens, sobretot si no s’assequen bé a l’aire.
Amb l’ús constant, és habitual que les tovalloles vagin perdent capacitat d’absorció i que, amb el temps, es tornin aspres. A més, acumulen brutícia que només desapareix amb un bon rentat. El problema és que moltes vegades no es renten de la manera més adequada, i aconseguir que quedin suaus una altra vegada no sempre és fàcil.
En aquest context, hi ha un truc casolà senzill i econòmic que pot ajudar a netejar-les a fons i, alhora, donar-los un extra de suavitat. El procés és molt simple: només cal posar les tovalloles a la rentadora amb el detergent habitual i afegir-hi mig got d’amoníac. Després, només s’ha d’engegar el rentat i esperar que acabi.
Un cop eixutes, es pot notar que les tovalloles queden més suaus i que algunes de les taques que tenien han desaparegut. És una solució pensada especialment per a aquelles peces velles que han perdut tacte i eficàcia, però que encara poden tenir una segona vida.
Si a casa no es té amoníac, aquest producte es pot substituir per vinagre blanc, amb un resultat semblant.
Per conservar les tovalloles netes més temps, també convé seguir alguns consells bàsics. Un dels més importants és rentar-les a una temperatura alta, d’almenys 60 graus, sempre revisant abans l’etiqueta per no fer-les malbé. També és recomanable no abusar del detergent i moderar l’ús del suavitzant, ja que en excés pot reduir la capacitat d’absorció del teixit.
