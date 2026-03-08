El gest que fas amb el pa i que l’espatlla abans d’hora: el consell d’un forner per conservar-lo millor
Desar-lo en una bossa de plàstic pot estovar la crosta i afavorir la humitat, però la millor manera de conservar-lo depèn del tipus de pa i de quan te’l vulguis menjar
El pa continua sent un dels aliments més habituals a moltes llars de Girona i de la resta del país, però sovint no es guarda de la millor manera. El resultat és conegut: al cap de poques hores o pocs dies, la crosta ja no cruix, la molla canvia de textura o, en el pitjor dels casos, hi apareix floridura.
Una de les recomanacions més repetides per forners i especialistes és evitar la bossa de plàstic tancada quan es tracta de pa de crosta cruixent i s’ha de conservar a temperatura ambient. Aquest tipus d’embolcall reté la humitat, estova la crosta i pot crear un entorn més favorable per al creixement de floridura. Diverses fonts especialitzades coincideixen que, per a pans artesans o cruixents, funciona millor una bossa de paper, de tela o una panera, sempre en un lloc fresc i sec.
Ara bé, no tots els pans s’han de tractar exactament igual. Alguns experts en fleca remarquen que el plàstic pot ajudar a conservar millor la humitat en pans tous o de motlle, mentre que en els pans més artesans perjudica sobretot la crosta. Per això, més que una norma absoluta, el consell s’ha d’entendre sobretot per al pa rodó, de pagès, barra o massa mare amb crosta marcada.
Un altre error habitual és guardar el pa a la nevera. Encara que pugui semblar una bona idea, el fred accelera el procés pel qual el pa s’asseca i s’endureix. Els especialistes ho relacionen amb la retrogradació del midó, que fa que perdi textura més ràpid que si es manté a temperatura ambient.
Quan no s’ha de consumir aviat, la millor opció és el congelador. L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició recorda que la congelació allarga la vida útil dels aliments si es fa correctament, i és una bona eina per reduir el malbaratament. En el cas del pa, el més recomanable és congelar-lo ben embolicat i, si pot ser, en porcions o llesques. Després, convé descongelar-lo de manera segura i consumir-lo com més aviat millor.
També cal tenir present que, si hi surt floridura, no és segur aprofitar només la part que sembla sana. El Servei d’Inspecció i Seguretat Alimentària del Departament d’Agricultura dels Estats Units adverteix que, en aliments tous com el pa, els fongs poden haver penetrat més enllà de la part visible, de manera que s’ha de llençar tota la peça.
En resum, el pa no s’ha de tractar sempre igual, però hi ha una idea clara: si és un pa cruixent i l’has de menjar en un o dos dies, millor paper, tela o panera que no pas plàstic. I si n’has comprat de més al forn del barri o a la fleca del mercat, el congelador continua sent la millor sortida per conservar-lo bé més temps.
