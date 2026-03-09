Hisenda ho canvia tot amb les pensions: qui paga IRPF i qui se’n pot escapar el 2026
Les pensions de jubilació no sempre tributen igual a l’IRPF: els límits canvien segons si els ingressos provenen només d’una pensió pública o bé es combinen amb una de privada
Quan una persona es jubila, convé tenir clar com li afecta l’IRPF a l’hora de fer la declaració de la renda. No tots els pensionistes han de tributar de la mateixa manera, ja que hi ha excepcions que depenen sobretot del tipus d’ingressos que perceben.
En aquest sentit, cal distingir dues situacions. La primera és la de qui cobra només una pensió pública. La segona, la de qui percep una part de pensió pública i una altra de privada. Aquesta diferència és clau per saber si cal pagar IRPF o no.
En el primer cas, si la persona cobra menys de 22.000 euros anuals, en general no està obligada a tributar per l’IRPF, tret que vulgui presentar la declaració per demanar alguna devolució.
En canvi, quan es combina una pensió pública amb una de privada, el llindar baixa. En aquests casos, si la part percebuda del segon pagador supera els 8.000 euros anuals, la persona haurà de tributar si el conjunt dels ingressos passa dels 14.000 euros l’any.
Pel que fa a les retencions aplicades a les pensions de jubilació, habitualment solen ser més baixes que en altres tipus de rendes. En els casos més comuns, aquestes retencions se situen entre l’1% i el 8%.
Ara bé, la situació canvia quan el pensionista supera els 30.000 euros anuals d’ingressos, vinguin d’on vinguin. A partir d’aquest tram, la retenció pot enfilar-se fins a prop del 15% d’IRPF.
Per tant, si la pensió no supera els límits establerts, pot quedar exempta de tributar per aquest impost a l’Estat espanyol, fet que pot representar un alleujament important per a moltes persones jubilades.
