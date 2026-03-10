David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
L’advocat assegura que, de moment, no ha vist mai Hisenda rebuscar aquest tipus de comptes de menors, però alerta que el risc legal i fiscal existeix i convé actuar amb prudència
És d’allò més habitual que avis i tiets donin diners als seus nets o nebots. Hi ha famílies que els deixen a la guardiola, d’altres els reserven per a aniversaris, comunions o estudis futurs. Però què passa si, en lloc de guardar-los a casa, es vol posar aquests estalvis en una cartilla a nom del nen? Allò que pot semblar un gest pràctic i innocent pot tenir implicacions legals i fiscals que molts desconeixen.
Qui pot obrir una cartilla a nom d’un menor
Segons explica David Jiménez, expert en dret civil i fiscal, ni els avis ni els tiets poden obrir un compte bancari a nom d’un menor. La representació legal dels fills menors d’edat correspon, amb caràcter general, als pares, i són ells els únics que poden fer aquest pas davant del banc.
Què passa si un avi o un tiet hi ingressa diners
El problema no és només qui obre el compte, sinó també qui hi posa els diners. Si els pares obren una cartilla a nom del fill i un avi o un tiet hi fa ingressos regulars, això pot ser considerat una donació. És a dir, des del punt de vista d’Hisenda, s’està transferint patrimoni a un menor sense cap contraprestació.
Hisenda no ho sol mirar, però el risc hi és
L’advocat matisa que, en la pràctica, no és habitual que Hisenda investigui aquests moviments si són imports normals. De fet, assegura que ell no ha vist mai cap comprovació per aquest motiu. Tot i això, insisteix que això no vol dir que no pugui passar, i per això llança l’avís a les famílies que vulguin ajudar econòmicament els més petits.
El consell de l’expert per evitar problemes
La fórmula més segura, segons David Jiménez, és que l’avi o el tiet obri un compte o un fons d’inversió al seu propi nom i hi vagi fent les aportacions. Quan el menor arribi a la majoria d’edat, aleshores se li podrà fer la donació de manera correcta. Així s’eviten dubtes fiscals durant anys i es redueix el risc de tenir problemes futurs amb l’Administració.
Un gest benintencionat que cal fer bé
La voluntat d’ajudar un net o un nebot és del tot lògica i habitual, però convé fer-ho amb coneixement. Obrir una cartilla a nom d’un menor o fer-hi ingressos sense tenir en compte la part legal pot acabar generant complicacions innecessàries. Per això, l’expert recomana planificar bé aquests estalvis i actuar amb assessorament abans de moure els diners.
