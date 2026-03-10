La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
La Seguretat Social manté des del 2021 un complement per reduir la bretxa de gènere que pot incrementar la pensió contributiva de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent
En els últims anys, el sistema de pensions de l’Estat espanyol ha incorporat diversos canvis, com ara l’endarreriment progressiu de l’edat de jubilació i uns requisits de cotització més exigents per cobrar la pensió íntegra.
Tot i això, també hi ha mesures que poden jugar a favor dels pensionistes. Una de les més desconegudes és un complement mensual que la Seguretat Social abona des del 2021 i que pot suposar fins a 147,60 euros extres al mes per a les persones que compleixin les condicions establertes.
Aquest suplement va quedar regulat amb el Reial decret llei 3/2021, del 2 de febrer, i substitueix l’antic complement de maternitat. El seu objectiu és contribuir a reduir la bretxa de gènere en les pensions, compensant l’impacte que el naixement o la cura dels fills pot haver tingut en la trajectòria laboral, sobretot en el cas de moltes dones.
Aquest 2026, l’import fixat és de 36,90 euros mensuals per cada fill o filla, amb un màxim de quatre. Això vol dir que la quantitat addicional pot arribar fins als 147,60 euros al mes. A més, aquest complement no computa ni per al límit màxim de les pensions ni per calcular els complements a mínims, de manera que representa una millora real sobre la pensió reconeguda.
Qui el pot demanar?
Hi poden accedir les persones titulars d’una pensió contributiva de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent, sempre que tinguin un o més fills inscrits al Registre Civil.
En el cas dels homes, cal acreditar que la seva carrera professional es va veure perjudicada arran del naixement o l’adopció dels fills. En qualsevol cas, només un dels dos progenitors pot cobrar el complement pels mateixos fills.
Com es pot sol·licitar?
La petició es pot tramitar a través del formulari oficial disponible a la seu electrònica de la Seguretat Social o bé de manera presencial, demanant cita prèvia en un Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social.
Tot i ser una ajuda oficial i consolidada, encara hi ha molts pensionistes que la desconeixen. Per això, en alguns casos, revisar si es compleixen els requisits pot suposar una petita alenada per a l’economia domèstica, també per a moltes llars gironines.
