Hisenda no promet 590 euros a tothom: el canvi real a la Renda pot ser bastant més modest
La gran novetat fiscal per a sous baixos existeix, però el màxim oficial ja no és de 590 euros: per a la campanya del 2026 sobre els ingressos del 2025, la nova deducció estatal arriba fins als 340 euros
La campanya de la Renda del 2026 a l’Estat espanyol encara no ha arrencat, tot i que l’Agència Tributària ja ha activat aquest 11 de març l’obtenció del número de referència per a la Campanya de Renda 2025, és a dir, la que es presentarà enguany sobre els ingressos obtinguts durant el 2025. (agenciatributaria.es)
Però el titular que assegura que Hisenda “retornarà fins a 590 euros” és, avui, enganyós o desfasat. La norma vigent que s’ha aprovat amb efectes des de l’1 de gener de 2025 estableix una deducció per obtenció de rendiments del treball per a contribuents amb sous baixos, però el topall oficial que fixa la llei és de 340 euros anuals, no de 590.
Segons aquesta disposició addicional sexagèsima primera de la Llei de l’IRPF, la deducció s’aplica a contribuents amb rendiments íntegres del treball inferiors a 18.276 euros anuals, sempre que no tinguin altres rendes, excloses les exemptes, superiors a 6.500 euros. La quantia és de 340 euros si els rendiments són iguals o inferiors a 16.576 euros, i es va reduint a partir d’aquí segons una fórmula legal fins a desaparèixer en arribar als 18.276 euros.
El número de 590,89 euros sí que apareixia en la normativa anterior, però amb un esquema diferent i per a un llindar salarial més alt. La redacció actualitzada de la llei mostra clarament que aquell import ha quedat substituït pel nou sistema de 340 euros màxims amb efectes des del 2025.
També hi ha un altre detall important que la peça original explicava malament: els límits d’obligació de declarar. La Llei de l’IRPF manté el topall general de 22.000 euros anuals per als rendiments del treball procedents d’un sol pagador, però en el cas de dos o més pagadors el límit general ja no és de 15.000 euros, sinó de 15.876 euros, amb algunes excepcions en què es manté el llindar de 22.000 euros si el segon i restants pagadors no superen en conjunt els 1.500 euros.
A més, la norma també deixa clar que les persones que hagin estat d’alta en qualsevol moment de l’any com a autònomes estan obligades a presentar declaració, de manera que el criteri de “només si ingressen més de 1.000 euros anuals” no és correcte tal com està redactat al text original.
Per tant, la lectura més afinada de la notícia és aquesta: sí, hi ha un alleujament fiscal per a alguns assalariats amb ingressos baixos a la Renda que es presenta el 2026, però el màxim oficial vigent és de 340 euros, no de 590. I, en paral·lel, també convé vigilar perquè alguns llindars que circulen en peces virals, com el dels 15.000 euros amb dos pagadors, han quedat desactualitzats.
