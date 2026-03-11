Lligams d’amor: què són, com es fan i què hi ha de cert darrere d’aquests rituals
L’interès per aquests rituals d’amor creix en ruptures i crisis de parella, però la seva suposada eficàcia depèn més del context emocional que no pas de fórmules miraculoses
Els lligams d’amor són rituals o pràctiques esotèriques que, segons la tradició popular, serveixen per recuperar una parella, reforçar un vincle o intentar acostar una persona estimada. Acostumen a buscar-los persones que passen per una ruptura, una etapa de fredor sentimental o la por de perdre algú important. Tot i la seva popularitat a internet, no hi ha proves científiques que demostrin que aquests rituals d’amor funcionin per si sols. En molts casos, el que sí que passa és que la persona que els fa canvia d’actitud, es calma, ordena les idees i afronta la situació d’una altra manera, i això pot influir en la relació. Quan no funcionen, acostuma a ser per ansietat, expectatives irreals, manca de vincle real, presència d’una tercera persona o perquè es vol forçar una situació que ja està trencada.
Alicia Collado, presentada com una de les professionals més conegudes a Espanya en l’àmbit dels lligams d’amor. Fa més de dues dècades que treballa en aquest camp i que basa el seu mètode en la personalització, l’anàlisi prèvia de cada cas i un enfocament ètic i realista, allunyat de promeses immediates. Segons aquesta visió, l’eficàcia d’aquests rituals no depèn tant d’una fórmula estàndard com d’entendre bé el moment emocional de la parella, la possible presència de terceres persones i el tipus de bloqueig que afecta la relació.
Els més coneguts i com se solen plantejar
Entre els lligams d’amor més famosos hi ha els de màgia blanca, els rituals amb espelmes, els vinculats a la santeria, el vudú i l’anomenada alta màgia. Normalment, tots comparteixen una mateixa estructura: primer, definir què es busca; després, preparar un espai simbòlic amb elements com espelmes, papers o fotografies; a continuació, concentrar la intenció i tancar el ritual amb calma i coherència. Ara bé, donar instruccions pas a pas per intentar influir en els sentiments d’una altra persona no és una base sana per a una relació. El més important és entendre que, més que el ritual, el que pesa de debò és el moment emocional, la comunicació i si encara hi ha una base afectiva real. En resum, els lligams d’amor continuen despertant interès perquè prometen recuperar el control quan una relació fa aigües, però no són una garantia: si alguna cosa els dona força, és la càrrega simbòlica i emocional que hi posa qui els busca, no una fórmula infal·lible.
Els passos a seguir per fer lligams d'amor
Hi ha cinc fases:
- Preparació emocional
- Definició de la intenció
- Tria de materials simbòlics com espelmes o fotografies
- Elecció del moment adequat
- Tancament del procés amb coherència i paciència
