No n'hi ha prou de tenir 15 anys cotitzats per jubilar-se: Ara necessites aquest altre requisit per accedir a la pensió
La Seguretat Social manté una condició que sovint passa desapercebuda: per cobrar la pensió contributiva no només cal arribar al mínim d’anys, sinó també haver cotitzat prou a prop del moment de retirar-se
Arribar a l’edat de jubilació no garanteix, per si sol, el dret a cobrar una pensió contributiva. La Seguretat Social recorda que, a més de l’edat legal, cal acreditar un període mínim de cotització i complir una condició addicional que moltes persones no tenen present.
El primer requisit és el més conegut: cal haver cotitzat com a mínim 15 anys, és a dir, 5.475 dies. Però no n’hi ha prou amb això. La norma també exigeix una carència específica: almenys 2 d’aquests 15 anys han d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a la jubilació. Si la persona accedeix des d’una situació assimilada a l’alta sense obligació de cotitzar, aquest còmput es refereix a la data en què va cessar aquesta obligació.
Això vol dir que una persona pot haver treballat i cotitzat prou al llarg de la vida laboral, però quedar fora de la pensió contributiva si fa molts anys que està desvinculada del mercat laboral i no compleix aquest tram final de cotització. La Seguretat Social manté aquesta exigència vigent també el 2026.
Pel que fa a l’edat ordinària de jubilació, aquest 2026 se situa en 66 anys i 10 mesos per a qui acrediti menys de 38 anys i 3 mesos cotitzats. En canvi, qui arribi a 38 anys i 3 mesos o més es pot jubilar als 65 anys. Aquest calendari forma part del desplegament progressiu de la reforma fins al 2027.
Per això, els períodes llargs d’inactivitat poden acabar sent determinants. En aquests casos, una de les vies que preveu la Seguretat Social és el conveni especial, que permet continuar cotitzant de manera voluntària per mantenir o ampliar drets futurs. Aquesta opció, però, també té requisits: en general, cal haver cobert 1.080 dies de cotització en els 12 anys anteriors a la baixa a la Seguretat Social.
En resum, el missatge és clar: tenir 15 anys cotitzats no assegura automàticament la pensió de jubilació. La clau és revisar no només el total acumulat, sinó també si es compleix aquesta cotització recent que exigeix la norma. Per a moltes persones, aquest detall és el que pot acabar marcant la diferència entre cobrar o no una pensió contributiva quan arribi l’hora de retirar-se.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica