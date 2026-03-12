David Callejo alerta que cal canviar el raspall de dents després d’un refredat o una gastroenteritis
Per salut bucodental, el raspall de dents s’ha de renovar de manera periòdica i també després d’algunes infeccions per evitar riscos innecessaris
Un bon raspallat de dents és clau per mantenir una bona higiene bucodental i prevenir problemes com la placa, les càries o les malalties de les genives. Tot i això, sovint ens centrem només en la tècnica i ens oblidem de l’estat del mateix raspall de dents, una eina que fem servir cada dia però a la qual no sempre donem la importància que mereix. El metge i divulgador David Callejo recorda que, després de passar un refredat, una gastroenteritis o una infecció bucal o respiratòria, convé llençar el raspall i estrenar-ne un de nou.
Les errades més habituals amb el raspall de dents
Una de les equivocacions més freqüents és guardar tots els raspalls de la família dins el mateix got o recipient. Aquest hàbit, molt estès a moltes cases, pot afavorir la contaminació creuada i augmentar el risc de contagi entre convivents. Una altra errada habitual és continuar fent servir el mateix raspall després d’haver passat una malaltia. Segons Callejo, en aquests casos el raspall es pot convertir en un refugi per als microorganismes, fet que pot allargar la recuperació o fins i tot afavorir una reinfecció. També és un error esperar massa a canviar-lo: en condicions normals, cal renovar el raspall de dents o el capçal del raspall elèctric de manera regular, perquè quan les cerres estan obertes, desgastades o deformades, el raspall neteja pitjor i pot arribar a fer mal a les genives. A més, no s’hauria de compartir mai, cal esbandir-lo bé després de cada ús i guardar-lo dret perquè s’assequi a l’aire.
