Una experta en decoració revela la clau per vestir la paret del sofà amb estil i sense gastar gaire

Julie Sergent, arquitecta i creadora de contingut amb molta repercussió a les xarxes, ha convertit les seves idees en una referència per a amants de la decoració

Posa la zona del sofà de moda

Posa la zona del sofà de moda / mrsiraphol

Abril Benítez

Moltes vegades tenim ganes de renovar el menjador, donar un aire nou a casa o fer que l’espai sigui més acollidor, però no sempre sabem per on començar. Un dels punts que més dubtes genera és la paret del sofà, perquè és una zona molt visible i qualsevol decisió pot canviar del tot la sensació del conjunt. Per això, cada vegada més persones busquen inspiració en professionals de la decoració d’interiors que ofereixen idees senzilles, elegants i fàcils d’aplicar en pisos petits o sales d’estar amb pocs metres.

En aquest terreny destaca Julie Sergent, una arquitecta francesa i creadora de contingut especialitzada en interiors, que comparteix a les xarxes propostes de línies netes, lluminoses i molt vinculades a l’estètica minimalista i nòrdica. La seva proposta per decorar la paret del sofà implica col·locar quadres blancs amb relleu i marc fi de fusta clara, una solució que aporta profunditat sense recarregar l’espai. A més, recomana repetir peces semblants —com tres quadres iguals— per crear ordre visual i sensació de calma. En el seu cas, aquesta composició contrasta amb un sofà verd i una catifa d’escacs en blanc i negre, mentre que a la paret oposada completa l’ambient amb quadres més petits, de colors vius, recolzats sobre prestatgeries. El resultat és una decoració de saló elegant, equilibrada i fàcil de replicar amb poc pressupost.

Paret de saló decorada amb quadres blancs

Paret de saló decorada amb quadres blancs / JULIESFI

