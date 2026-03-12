Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
explosió PorqueresPreus GasolinaAP-7Girona+NetaEscudero FCFGirona DelíciaEnric XutglàFjellerup
instagramlinkedin

Els permisos retribuïts segons l’expert: els drets laborals que tens el 2026 i que molts desconeixen

L’advocat laboralista Juanma Lorente recorda que hi ha permisos pagats de fins a 15 dies, i altres de cinc o quatre dies segons el cas

Juanma Lorente, sobre els permisos retribuïts

Juanma Lorente, sobre els permisos retribuïts / SPORT

Abril Benítez

Els treballadors tenen per llei una sèrie de drets que sovint passen desapercebuts fins que arriba un moment important o imprevist. Moltes persones saben que existeixen alguns permisos retribuïts, però no en coneixen ni l’abast ni en quines situacions es poden demanar. L’advocat laboralista Juanma Lorente ho ha recordat en un vídeo a les xarxes socials, on repassa quins són aquests permisos pagats i en quins casos es poden fer servir.

El primer és el de 15 dies per matrimoni o formalització de parella de fet, un dels permisos més coneguts i també dels més amplis. També hi ha cinc dies de permís en cas d’ingrés hospitalari, intervenció quirúrgica sense hospitalització o accident greu d’un familiar de fins a segon grau de consanguinitat, del cònjuge o de la persona convivent. A més, la normativa preveu un dia per mudança i dos dies per defunció del cònjuge, parella de fet o familiar de fins a segon grau, un termini que es pot ampliar fins a quatre dies si cal desplaçar-se.

Notícies relacionades

Entre els supòsits menys coneguts, Lorente també destaca el permís pel temps indispensable per votar, per assistir a exàmens prenatals o a classes de preparació al part, així com per fer actes previs a una donació d’òrgans. Finalment, recorda dos casos més recents o menys habituals: el permís de quatre dies quan les autoritats recomanen no anar a treballar per una catàstrofe meteorològica que pugui posar en risc la vida del treballador, i el permís retribuït de quatre dies per força major, pensat per atendre imprevistos familiars relacionats amb una malaltia o un accident que requereixin presència immediata.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents