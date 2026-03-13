Els assessors ho tenen clar: molta gent fa malament la Declaració de la Renda quan té fills
La campanya de l’IRPF començarà el 8 d’abril i, en molts casos, fer bé la declaració amb fills a càrrec pot canviar del tot el resultat final
Un any més, s’acosta el moment d’afrontar la campanya de la renda. El termini per presentar la declaració de l’IRPF corresponent a la Renda 2025, que es tramita aquest 2026, començarà el 8 d’abril i s’allargarà fins al 30 de juny. A partir del 6 de maig es podrà fer també per telèfon, mentre que l’atenció presencial a oficines arrencarà l’1 de juny, sempre amb cita prèvia.
Per a molts contribuents, tenir fills a càrrec pot marcar una diferència molt important en el resultat de la declaració. Segons expliquen diversos assessors fiscals, un dels errors més habituals és no revisar bé quina és la fórmula més favorable a l’hora de tributar, especialment en famílies on els progenitors no estan casats. Aquí és on sovint es perden deduccions i avantatges fiscals que poden ser clau.
Un dels punts que genera més confusió és la declaració conjunta amb fills. Molta gent sap que es pot fer una declaració conjunta entre cònjuges, però no tothom té clar que, en les parelles de fet sense matrimoni, només un dels dos progenitors pot formar unitat familiar amb els fills i optar per la tributació conjunta. L’altre progenitor, en canvi, ha de presentar la declaració de manera individual.
Això pot tenir un impacte important en el resultat final, sobretot perquè hi ha deduccions i límits de renda que canvien segons si la declaració es presenta de manera individual o conjunta. En alguns casos, aquesta diferència pot suposar passar d’haver de pagar a obtenir una devolució, o bé ampliar molt les opcions d’accedir a determinades deduccions autonòmiques.
A més, la normativa també recull que, quan un descendent tributa conjuntament amb un dels progenitors en casos de separació legal o quan no hi ha vincle matrimonial, aquest progenitor pot aplicar íntegrament el mínim per descendents que correspongui. Aquest és un altre dels elements que poden alterar de manera notable el resultat de la declaració si s’omple correctament.
Per això, els especialistes recomanen revisar molt bé cada cas abans de confirmar l’esborrany. Quan hi ha fills, la declaració no sempre s’ha de donar per bona a la primera, perquè una opció mal triada pot fer perdre diners o deixar fora beneficis fiscals que sí que es podrien aplicar.
En definitiva, el missatge és clar: tenir fills pot canviar molt la Declaració de la Renda, però només si es revisa bé la situació familiar i s’escull la modalitat més avantatjosa. En aquest terreny, una diferència aparentment petita pot acabar traduint-se en centenars o fins i tot més de mil euros amunt o avall.
