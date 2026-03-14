Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GironaAgenda GironaGirona DelíciaBàsquet GironaGirona FC
instagramlinkedin

La jubilació i la Seguretat Social: Alfonso Muñoz explica les 4 regles clau per evitar problemes amb la pensió

L’expert, funcionari de la Seguretat Social i divulgador sobre cotitzacions i prestacions, alerta que hi ha dades bàsiques que molts treballadors no revisen i que poden acabar condicionant l’import de la jubilació

Vols tenir una bona jubilació? / Drazen Zigic

Abril Benítez

Tenir una bona jubilació no és només una qüestió d’edat o d’anys treballats. Segons adverteix Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, conèixer bé la teva situació laboral i les teves cotitzacions és imprescindible per evitar errors que després poden afectar la pensió o altres prestacions. L’expert recorda que aquestes dades són decisives “de cara a la teva protecció social i al teu futur benestar, perquè són els que determinen l'import de les prestacions”, i avisa que molts treballadors s’han trobat “amb situacions molt complexes” per no haver controlat a temps aquesta informació. Per això insisteix que és essencial saber “quant i per què cotitzem”, una informació que, segons remarca, “està disponible i és accessible” a la seu electrònica.

Les quatre regles bàsiques que, segons Alfonso Muñoz, tothom hauria de revisar són aquestes:

  • Comprovar si estàs donat d’alta correctament a la feina
  • Saber quin tipus de jornada tens, si és completa o parcial
  • Revisar per quin import cotitzes i quina és la teva base de cotització
  • Conèixer els requisits de cada prestació abans de necessitar-la

Notícies relacionades

Aquest control és clau perquè no només afecta la futura jubilació, sinó també l’atur, la baixa de maternitat o paternitat i la incapacitat temporal o permanent. Muñoz subratlla que la base de cotització és una dada “importantíssim de cara a les prestacions que rebràs”, perquè és la que marca quant cobraràs en cada cas: l’atur es calcula amb la mitjana de les bases dels últims sis mesos; la baixa de maternitat o paternitat abona el 100% de la base del mes anterior, i la incapacitat temporal també pren com a referència la base del mes previ a la baixa mèdica. En el cas d’una pensió de jubilació o d’incapacitat, aquesta base també és determinant, de manera que revisar la vida laboral, els dies cotitzats i la situació real davant la Seguretat Social és, segons l’expert, la millor manera d’evitar ensurts quan arribi el moment de cobrar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents