La jubilació i la Seguretat Social: Alfonso Muñoz explica les 4 regles clau per evitar problemes amb la pensió
L’expert, funcionari de la Seguretat Social i divulgador sobre cotitzacions i prestacions, alerta que hi ha dades bàsiques que molts treballadors no revisen i que poden acabar condicionant l’import de la jubilació
Tenir una bona jubilació no és només una qüestió d’edat o d’anys treballats. Segons adverteix Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, conèixer bé la teva situació laboral i les teves cotitzacions és imprescindible per evitar errors que després poden afectar la pensió o altres prestacions. L’expert recorda que aquestes dades són decisives “de cara a la teva protecció social i al teu futur benestar, perquè són els que determinen l'import de les prestacions”, i avisa que molts treballadors s’han trobat “amb situacions molt complexes” per no haver controlat a temps aquesta informació. Per això insisteix que és essencial saber “quant i per què cotitzem”, una informació que, segons remarca, “està disponible i és accessible” a la seu electrònica.
Les quatre regles bàsiques que, segons Alfonso Muñoz, tothom hauria de revisar són aquestes:
- Comprovar si estàs donat d’alta correctament a la feina
- Saber quin tipus de jornada tens, si és completa o parcial
- Revisar per quin import cotitzes i quina és la teva base de cotització
- Conèixer els requisits de cada prestació abans de necessitar-la
Aquest control és clau perquè no només afecta la futura jubilació, sinó també l’atur, la baixa de maternitat o paternitat i la incapacitat temporal o permanent. Muñoz subratlla que la base de cotització és una dada “importantíssim de cara a les prestacions que rebràs”, perquè és la que marca quant cobraràs en cada cas: l’atur es calcula amb la mitjana de les bases dels últims sis mesos; la baixa de maternitat o paternitat abona el 100% de la base del mes anterior, i la incapacitat temporal també pren com a referència la base del mes previ a la baixa mèdica. En el cas d’una pensió de jubilació o d’incapacitat, aquesta base també és determinant, de manera que revisar la vida laboral, els dies cotitzats i la situació real davant la Seguretat Social és, segons l’expert, la millor manera d’evitar ensurts quan arribi el moment de cobrar.
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Desnonen en Siusplau, l'icònic aficionat del Girona: 'No quedarà al carrer
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- Llibres, cultura japonesa, música... Els millors plans per gaudir del cap de setmana
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre