Compte amb el nou complement del SEPE: el cobraràs sense demanar-lo i et consumirà l’atur
El Complement de Suport a l’Ocupació (CAE) va entrar en vigor l’1 de gener de 2026
El SEPE va posar en marxa des de l’1 de gener de 2026 una de les novetats més destacades en les prestacions per desocupació: el CAE, una ajuda pensada per facilitar la tornada al mercat laboral sense que el treballador perdi de cop una part important dels seus ingressos. Aquest complement s’adreça a les persones que cobren l’atur contributiu, sempre que aquesta prestació s’hagi aprovat a partir de l’1 d’abril de 2025, tingui una durada mínima de 14 mesos i la persona hagi cobrat almenys nou mesos d’atur abans de començar la nova feina. El complement s’activa quan el beneficiari signa un contracte per compte d’altri, i el gran canvi és que no s’ha de demanar: el SEPE el reconeix i l’abona automàticament juntament amb el salari.
L’import del CAE varia segons el moment en què es comença a treballar i segons la jornada laboral. En alguns casos pot arribar fins als 480 euros mensuals si la feina s’inicia entre els mesos 10 i 12 de la prestació i és a jornada completa; en els trams més avançats, entre els mesos 16 i 24, oscil·la entre 360 i 90 euros al mes. Aquesta ajuda es pot cobrar com a màxim durant 180 dies, és a dir, sis mesos, però cal tenir en compte una condició clau: cada dia cobrat de CAE consumeix un dia d’atur contributiu. Per això, qui no el vulgui cobrar perquè prefereix conservar dies d’atur per al futur, pot renunciar-hi demanant expressament la seva suspensió. Si no ho fa, el SEPE el continuarà pagant i descomptant dies. La renúncia es pot tramitar per via electrònica o presencialment en una oficina del SEPE amb cita prèvia.
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
- Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà
- L'advocat i expresident dels Manaies de Girona Carles Mascort serà el pendonista d'aquest any
- 2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga