Compte amb el nou complement del SEPE: el cobraràs sense demanar-lo i et consumirà l’atur

El Complement de Suport a l’Ocupació (CAE) va entrar en vigor l’1 de gener de 2026

El nou complement del SEPE

El nou complement del SEPE / Sport

Abril Benítez

El SEPE va posar en marxa des de l’1 de gener de 2026 una de les novetats més destacades en les prestacions per desocupació: el CAE, una ajuda pensada per facilitar la tornada al mercat laboral sense que el treballador perdi de cop una part important dels seus ingressos. Aquest complement s’adreça a les persones que cobren l’atur contributiu, sempre que aquesta prestació s’hagi aprovat a partir de l’1 d’abril de 2025, tingui una durada mínima de 14 mesos i la persona hagi cobrat almenys nou mesos d’atur abans de començar la nova feina. El complement s’activa quan el beneficiari signa un contracte per compte d’altri, i el gran canvi és que no s’ha de demanar: el SEPE el reconeix i l’abona automàticament juntament amb el salari.

L’import del CAE varia segons el moment en què es comença a treballar i segons la jornada laboral. En alguns casos pot arribar fins als 480 euros mensuals si la feina s’inicia entre els mesos 10 i 12 de la prestació i és a jornada completa; en els trams més avançats, entre els mesos 16 i 24, oscil·la entre 360 i 90 euros al mes. Aquesta ajuda es pot cobrar com a màxim durant 180 dies, és a dir, sis mesos, però cal tenir en compte una condició clau: cada dia cobrat de CAE consumeix un dia d’atur contributiu. Per això, qui no el vulgui cobrar perquè prefereix conservar dies d’atur per al futur, pot renunciar-hi demanant expressament la seva suspensió. Si no ho fa, el SEPE el continuarà pagant i descomptant dies. La renúncia es pot tramitar per via electrònica o presencialment en una oficina del SEPE amb cita prèvia.

