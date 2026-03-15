Si ets mestressa de casa i no tens ingressos, ja pots demanar aquesta pensió de gairebé 9.000 euros
Aquesta pensió no contributiva està pensada per a persones que no han cotitzat prou o que no tenen recursos suficients per mantenir-se
La situació econòmica d’una mestressa de casa pot ser complicada quan no hi ha un sou propi ni ingressos regulars. Per això, a l’Estat espanyol existeix una pensió no contributiva de jubilació pensada per a persones que no han cotitzat prou al llarg de la seva vida laboral, o que directament no arriben al mínim exigit, però que es troben en una situació de manca de recursos. L’IMSERSO recorda que aquesta prestació es pot sol·licitar si es compleixen una sèrie de requisits molt concrets.
Pel que fa a la quantia, la prestació pot arribar aquest 2026 fins als 8.803,20 euros anuals, una xifra que es reparteix habitualment en 14 pagues. Això deixa una quantitat mensual orientativa d’uns 628,80 euros, tot i que l’import individual final pot variar segons els ingressos personals i els de la unitat de convivència. La mateixa Seguretat Social precisa que aquesta és la quantia anual íntegra fixada per a les pensions no contributives de jubilació i invalidesa aquest any.
Un dels requisits principals és l’edat. Per poder accedir a aquesta ajuda, la persona sol·licitant ha de tenir 65 anys o més. A més, també s’exigeix haver residit a l’Estat espanyol durant almenys 10 anys entre els 16 anys i la data de la sol·licitud, i d’aquests, dos han de ser consecutius i immediatament anteriors al moment de demanar la pensió.
L’altre gran filtre és l’econòmic. Aquesta pensió està reservada a persones que no disposen d’ingressos suficients, de manera que només es concedeix quan es pot acreditar una situació real de necessitat. Per tant, no n’hi ha prou amb no haver cotitzat gaire: també cal demostrar que no se superen els límits de renda establerts per l’administració.
Qualsevol persona que compleixi aquestes condicions pot tramitar la sol·licitud a través dels serveis socials de la comunitat autònoma, de les direccions territorials de l’IMSERSO o també en altres oficines de la Seguretat Social habilitades per fer-ho. La presentació es pot fer de manera presencial o per altres vies admeses per l’administració.
A l’hora de demanar la prestació, caldrà aportar dades personals i econòmiques, especialment les relatives a l’edat, la residència i la situació de renda. Un cop revisada tota la documentació, l’administració determinarà si la persona té dret o no a cobrar aquesta ajuda.
En definitiva, aquesta pensió no contributiva busca garantir uns ingressos mínims a persones grans que han dedicat bona part de la seva vida a la llar o a les cures i que, per aquest motiu, no han pogut construir una carrera de cotització suficient per accedir a una pensió ordinària.
