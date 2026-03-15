Hisenda ja ho aclareix: qui es podrà desgravar l’assegurança del cotxe a la Renda 2026
La majoria de contribuents no podran incloure aquesta despesa a la declaració, però hi ha una excepció per a alguns autònoms que compleixin els requisits
Amb l’arribada de la campanya de la renda, milions de contribuents tornen a tenir una cita anual amb l’Agència Tributària. La campanya corresponent a la Renda 2025, que es presenta el 2026, començarà el 8 d’abril per internet i s’allargarà fins al 30 de juny. L’atenció telefònica arrencarà el 6 de maig, amb cita prèvia des del 29 d’abril, mentre que l’atenció presencial a oficines començarà l’1 de juny, també amb cita prèvia.
En aquestes setmanes, molta gent revisa amb detall quines despeses es poden incloure a la declaració per intentar rebaixar el resultat final. Entre els dubtes més habituals hi ha assegurances com les de la llar, la vida o el vehicle, ja que no totes donen dret a cap benefici fiscal.
En el cas de l’assegurança del cotxe, la norma general és clara: si el vehicle es fa servir només per a ús particular, la despesa no es pot deduir a l’IRPF. Perquè una despesa sigui fiscalment deduïble, Hisenda exigeix que estigui vinculada a l’activitat econòmica, correctament registrada, imputada i justificada.
Ara bé, sí que hi ha una excepció. Els autònoms poden incloure l’assegurança del vehicle com a despesa deduïble quan el cotxe estigui afecte a l’activitat professional. És a dir, quan formi part dels béns necessaris per obtenir els rendiments de l’activitat i consti en la documentació o en els registres corresponents.
Això, però, no s’aplica automàticament a qualsevol turisme. L’Agència Tributària recorda que els automòbils de turisme, en general, només es consideren afectes a l’activitat quan s’utilitzen exclusivament per a finalitats professionals. Si també es fan servir per a necessitats privades, no es poden considerar afectes, excepte en alguns supòsits concrets, com ara vehicles mixtos per al transport de mercaderies, taxis, vehicles d’autoescola, vehicles de representants comercials o els destinats al lloguer.
Per tant, l’estalvi final dependrà del cost anual de la pòlissa i del grau d’afectació del vehicle a la feina. Si un autònom pot acreditar que el cotxe està realment vinculat a la seva activitat, la despesa de l’assegurança es pot incorporar com a despesa deduïble i això pot reduir la base imposable. En canvi, si es tracta d’un ús mixt i no encaixa en els supòsits que admet Hisenda, la deducció pot no ser acceptada.
