La moneda de 2 euros que tothom busca: pot arribar a valer prop de 2.000 euros
És una peça força recent i molt cobejada entre col·leccionistes per la seva escassetat i pel motiu commemoratiu que porta gravat
El món de la numismàtica és molt més complex del que sembla. Hi ha monedes que arriben a valdre molt diners per errors d’encunyació, però aquest no és l’únic factor que dispara el seu preu. També hi influeixen molt el nombre d’unitats que es posen en circulació, l’estat de conservació i, sobretot, si es tracta d’una emissió especial vinculada a algun esdeveniment destacat.
Això és precisament el que passa amb una moneda de 2 euros de Mònaco encunyada el 2015, una peça que s’ha convertit en una de les més buscades pels aficionats i col·leccionistes. En alguns casos, el seu preu s’ha arribat a situar al voltant dels 2.000 euros, i fins i tot més en determinades vendes, sempre en funció de l’estat de la moneda i de si conserva la presentació original.
El motiu pel qual aquesta moneda desperta tant d’interès és que es va crear per commemorar el 800è aniversari de la construcció de la primera fortalesa sobre el penyal de Mònaco, un dels elements històrics més emblemàtics del Principat. A més, es tracta d’una emissió molt limitada, fet que encara n’augmenta més el valor dins del mercat del col·leccionisme.
Un altre detall clau és la seva escassetat. D’aquesta moneda només se’n van emetre 10.000 unitats, una xifra molt baixa si es compara amb altres monedes commemoratives de 2 euros. Això fa que sigui una peça especialment exclusiva i difícil de trobar fora dels circuits especialitzats.
Per identificar-la, cal fixar-se en la cara nacional de la moneda. Hi apareix la imatge de la fortalesa sobre la roca de Mònaco, amb la inscripció commemorativa i les dates que fan referència a aquesta efemèride històrica. És aquest disseny el que la fa fàcilment recognoscible per als col·leccionistes que la busquen.
Ara bé, trobar-ne una per casualitat és molt poc probable. No és una moneda que acostumi a aparèixer en el canvi del dia a dia, perquè bona part de les peces es van comercialitzar directament per al mercat col·leccionista. Per això, quan apareix en portals de compravenda o subhastes, sovint ho fa a preus elevats.
En tot cas, també convé anar amb compte. En una peça tan cobejada, l’autenticitat és clau, i per això els experts recomanen desconfiar de les ofertes massa barates o de les monedes que no vagin acompanyades d’algun certificat o garantia d’origen. En aquest tipus de mercat, un petit detall pot marcar la diferència entre una gran troballa i una mala compra.
