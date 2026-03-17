Alarma a Palma per uns premis amb Franco a la Fira del Ram: la simbologia franquista es cola en un espai familiar
No és la primera vegada que afloren articles d’aquesta mena a Mallorca, on la batalla política sobre la memòria democràtica continuen ben vives
Una parada de jocs de la Fira del Ram de Palma oferia com a premi bufandes amb la cara de Franco i lemes del franquisme, com ‘Arriba España’ o ‘Una, grande y libre’. El cas ha encès una nova polèmica perquè trasllada aquesta simbologia franquista a un recinte d’oci familiar i, per tant, pot contribuir a normalitzar missatges i imatges de la dictadura davant grans i petits. A més, no és un episodi aïllat: la persistència d'elements franquistes a les Balears fa anys que genera debat, i encara hi ha desenes d’elements censats o qüestionats en espais públics de les illes.
El desembre de 2024, inspectors municipals ja van retirar d’un expositor del mercadet de ses Estacions diverses banderes amb simbologia franquista, un cas que reforça la idea que la presència d’aquests articles no és un fet aïllat a Mallorca. En aquest nou episodi de la Fira del Ram, la persona responsable de les bufandes amb la cara de Franco es podria enfrontar, com a mínim, a una sanció administrativa si l’Ajuntament conclou que el producte ofert no s’ajusta a l’autorització de venda de la parada, dins el marc del Reglament de serveis de consum i mercats al detall municipals de Palma; en l’antecedent de 2024 es va apuntar a una possible multa d’entre 300 i 600 euros.
Pel que fa a la legalitat, no tota exhibició d’aquesta simbologia és delicte automàtic, però la Llei estatal de Memòria Democràtica obliga les administracions a retirar elements que exaltin la sublevació militar o la dictadura en l’espai públic, i considera infracció molt greu no impedir actes o campanyes que exaltin el règim quan comportin menyspreu o humiliació per a les víctimes; aquestes conductes poden comportar multes importants. En paral·lel, el Codi Penal castiga la difusió de materials que fomentin odi, hostilitat o discriminació, i la Fiscalia adverteix que el discurs d’odi ajuda a crear un clima de rebuig que pot acabar derivant en violència. En aquest context, la ciutadania i les entitats memorialistes han tornat a sortir al carrer: un centenar llarg de persones es va concentrar davant el Parlament balear contra la derogació de la llei de memòria democràtica, mentre Memòria de Mallorca ho va definir com un cop als drets de les víctimes; políticament, l’oposició parla de retrocedir democràticament, i PP i Vox han avalat la supressió de la norma autonòmica aprovada el 2018.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Napo: «Tenia el talent i les condicions per ser professional; el cap, no»