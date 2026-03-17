Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Llistes ForbesAtemptat RosesPimecDedtinguts GironaHelicòpter EmpordàEscultura DevesaBar Via Verda
instagramlinkedin

Viure a Suïssa em traurà de pobre?

Descobreix què t'ofereix el país i si estàs preparat per aquesta aventura

Un espanyol que viu a Suïssa parla sense filtres sobre el salari / SPORT

Andrea Riera

Cada vegada hi ha més espanyols que decideixen marxar i provar sort en un altre país. Aquesta decisió s'entén i més en la situació que ens trobem actualment, si parlem de l'oferta laboral i les condicions d'aquestes. Suïssa és un dels països que més atrauen i això passa per diversos factors: salaris elevats, seguretat, estabilitat política i una bona qualitat de vida.

Sobre com és realment viure al país ha parlat David Martínez, un jove que ha decidit mudar-se a Suïssa. Tot i que fa poc més d'un mes, l'espanyol ha compartit a les seves xarxes socials la seva experiència laboral i econòmica durant la primera setmana.

Martínez comenta que està treballant a la construcció, fent demolicions, exactament el que feia a Espanya, però cobrant el quàdruple: "33,75 francs és el que m'estan pagant per hora. Això equival a uns 28 nets".

El jove detalla la seva jornada laboral i els seus ingressos setmanals: "Estem parlant que estic traient uns 240 francs al dia i més de 1.350 a la setmana, cosa que tot això equival a més de 5.000 al mes".

Però viure a Suïssa també implica assumir certes despeses elevades. Segons David, només arribar a Suïssa, es va haver de comprar la targeta del tren, que li va costar 165 francs, i ha continuat donant més detalls.

"Tan sols en menjar portaré gastats uns 150 francs. Pel lloguer de la meva habitació estic pagant uns 550 francs al mes. I la veritat que vaig tenir molta sort perquè no vaig haver de donar fiança. A l'assegurança mèdica, ja que és obligatori, n'estic pagant 250 al mes. La línia de mòbil me'n costa 17 al mes".

Tot i aquests costos, Martínez destaca que els seus ingressos permeten cobrir-los ràpidament: "Les meves despeses en una setmana entre lloguer, assegurança, lleure i menjar són d'uns 1.000 euros".

Encara que molta gent pot pensar que gastar 1.000 euros en una setmana és una bogeria, assegura que no és tan dolent: "El que és bo ve quan en una setmana has aconseguit generar el que ja has gastat. És a dir, que totes les despeses d'aquesta setmana ja les he cobert en una setmana treballant aquí".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents