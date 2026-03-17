Viure a Suïssa em traurà de pobre?
Descobreix què t'ofereix el país i si estàs preparat per aquesta aventura
Andrea Riera
Cada vegada hi ha més espanyols que decideixen marxar i provar sort en un altre país. Aquesta decisió s'entén i més en la situació que ens trobem actualment, si parlem de l'oferta laboral i les condicions d'aquestes. Suïssa és un dels països que més atrauen i això passa per diversos factors: salaris elevats, seguretat, estabilitat política i una bona qualitat de vida.
Sobre com és realment viure al país ha parlat David Martínez, un jove que ha decidit mudar-se a Suïssa. Tot i que fa poc més d'un mes, l'espanyol ha compartit a les seves xarxes socials la seva experiència laboral i econòmica durant la primera setmana.
Martínez comenta que està treballant a la construcció, fent demolicions, exactament el que feia a Espanya, però cobrant el quàdruple: "33,75 francs és el que m'estan pagant per hora. Això equival a uns 28 nets".
El jove detalla la seva jornada laboral i els seus ingressos setmanals: "Estem parlant que estic traient uns 240 francs al dia i més de 1.350 a la setmana, cosa que tot això equival a més de 5.000 al mes".
Però viure a Suïssa també implica assumir certes despeses elevades. Segons David, només arribar a Suïssa, es va haver de comprar la targeta del tren, que li va costar 165 francs, i ha continuat donant més detalls.
"Tan sols en menjar portaré gastats uns 150 francs. Pel lloguer de la meva habitació estic pagant uns 550 francs al mes. I la veritat que vaig tenir molta sort perquè no vaig haver de donar fiança. A l'assegurança mèdica, ja que és obligatori, n'estic pagant 250 al mes. La línia de mòbil me'n costa 17 al mes".
Tot i aquests costos, Martínez destaca que els seus ingressos permeten cobrir-los ràpidament: "Les meves despeses en una setmana entre lloguer, assegurança, lleure i menjar són d'uns 1.000 euros".
Encara que molta gent pot pensar que gastar 1.000 euros en una setmana és una bogeria, assegura que no és tan dolent: "El que és bo ve quan en una setmana has aconseguit generar el que ja has gastat. És a dir, que totes les despeses d'aquesta setmana ja les he cobert en una setmana treballant aquí".
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents