Javi Linares, expert en finances: així pots arribar als 30 amb l'estalviat equivalent a un any sencer de sou
L’especialista assenyala que no cal cobrar molt per començar a guardar diners: la clau és la constància, avançar-se i tenir una estratègia clara d’estalvi
Arribar als 30 anys amb un any de sou estalviat pot semblar una fita impossible, però és precisament l’objectiu que planteja Javi Linares, especialista en finances personals, a partir d’una regla de referència basada en un estudi de Fidelity Investments. Segons aquest criteri, tenir aquesta quantitat guardada als 30 és una manera de mesurar si una persona va ben encaminada cap a una vida econòmica més estable i una futura jubilació amb menys angoixes. El problema és que, per a molta gent jove, estalviar diners s’ha convertit en una missió cada cop més complicada: sous baixos, feines inestables, lloguers elevats i despeses fixes que s’enduen bona part del salari abans d’arribar a final de mes. Per això, Linares insisteix que no es tracta tant de començar amb grans quantitats sinó, de com fer-ho com més aviat millor, encara que sigui amb imports modestos. Si es cobra poc, la clau és reservar una part fixa dels ingressos, per petita que sigui, mantenir la constància i evitar que tots els diners quedin simplement aturats al compte corrent.
Per què és tan important estalviar abans dels 30?
Segons aquesta regla, als 30 anys hauries d’haver acumulat l’equivalent a un any de salari, als 40 uns tres anys i, quan arribi la jubilació, fins a deu anys de sou. No és una norma rígida, però sí una guia útil per entendre fins a quin punt la teva salut financera és sòlida. L’expert recorda que guardar diners al banc, sense més ni menys, no sempre és suficient, perquè la inflació en redueix el valor amb el pas del temps. Per això defensa que l’estalvi ha d’anar acompanyat, sempre que sigui possible, d’una estratègia d’inversió que permeti fer créixer els diners i aprofitar el poder de l’interès compost. La idea és senzilla: com més aviat es comença, més temps tenen els estalvis per generar rendiments. En aquest sentit, la regla de Javi Linares no només busca fixar una xifra, sinó remarcar una idea de fons: començar jove, encara que sigui amb poc, marca una gran diferència a llarg termini.
