Els millors llocs de Catalunya per viatjar per Setmana Santa
De la costa a la muntanya, Catalunya té molts racons preciosos per fer una escapada amb família, en parella o amb amics
La Setmana Santa 2026 cau entre finals de març i primers d’abril, i a Catalunya els festius generals són el Divendres Sant, 3 d’abril, i el Dilluns de Pasqua, 6 d’abril. Amb aquest calendari, el pont convida a buscar destinacions pròximes, fàcils i variades, sense necessitat de fer un gran viatge.
Quin temps farà per Setmana Santa 2026?
A hores d’ara, el temps de Setmana Santa encara no es pot donar per tancat al detall, però la tendència general és prou clara: l’AEMET apunta a una primavera més càlida del normal a bona part d’Espanya i, alhora, no veu un patró contundent de precipitacions a escala estacional. En resum: no sembla una setmana per descartar la costa, però sí per tenir un pla B si apareixen ruixats puntuals.
La previsió de turisme nacional i internacional
Les dades ja dibuixen una Setmana Santa amb bon pols turístic. A la Costa Daurada, Salou concentra el 4,06% de les reserves analitzades per Atrápalo, amb Cambrils al 3,45%, i el mateix portal assenyala el domini del turisme de costa mediterrani. Al mateix temps, al Destinació Barcelona es preveuen 5,4 milions de seients aeris al març (+3,8% interanual), 51 creuers i un nivell de reserves superior al de l’any passat; a més, el mercat domèstic lidera les reserves hoteleres a la regió de Barcelona i els Estats Units són el mercat internacional més freqüent.
Quatre zones de Catalunya per escapar-se aquests dies
- Barcelona: el Maresme. És una opció molt còmoda per a una escapada curta, perquè combina platja i serra en pocs quilòmetres. La Diputació de Barcelona defineix el Maresme com un paradís mediterrani entre platges i serralades, i destaca Calella com una destinació perfecta per anar-hi amb nens i per fer activitat a l’aire lliure. Per això és una tria molt rodona per a famílies i també per a grups d’amics que vulguin mar sense complicar-se gaire.
- Girona: la Costa Brava central. Si el que busques és una escapada més estètica i tranquil·la, la Costa Brava continua sent una aposta molt forta: cales petites, camins de ronda, pobles mariners i nuclis medievals. El patronat turístic remarca que és terra de platges i cales, pobles pesquers i viles medievals, de manera que encaixa especialment bé amb parelles i amb amics que vulguin combinar mar, passeig i bon menjar en pocs dies.
- Lleida: la Vall de Boí i Aigüestortes. Per a qui prefereixi natura, aire fred al matí i plans actius, és probablement la millor elecció. Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici és l’únic parc nacional de Catalunya i destaca pels seus gairebé 200 estanys; a més, la Vall de Boí suma senderisme, entorns protegits i patrimoni romànic reconegut per la UNESCO. És una escapada ideal per a amics o famílies actives que no necessitin platja per aprofitar el pont.
- Tarragona: la Costa Daurada. Si parlem de practicitat i tirada popular, és la gran favorita. Salou, Cambrils i la Pineda surten molt ben situades a les reserves, i Salou continua venent-se com una destinació pensada per a famílies, amb platges de sorra fina, aigües poc profundes i molts serveis. A això s’hi afegeix PortAventura World, que ja promociona la seva campanya de Setmana Santa com una proposta per a tota la família. És la zona més completa per a qui vulgui assegurar-se ambient, comoditat i entreteniment.
Si l’objectiu és encertar, la combinació més segura ara mateix és aquesta: Costa Daurada per a famílies, Costa Brava per a parelles, i Vall de Boí per a qui vulgui una escapada més natural. El Maresme, en canvi, és la solució més fàcil si vols sortir pocs dies i aprofitar el pont sense allunyar-te massa.
