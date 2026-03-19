Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
creuer Palamós - BalearsAlicia Kopfpressupostos Catalunyavent Gironaincendi GironaGirocleta SaltBarça - Newcastle
instagramlinkedin

Del mar a la taula: aigua de mar de la Costa Brava

Una dels valors de la marca és fer accessible l’aigua de mar com a recurs alimentari, terapèutic i cosmètic de qualitat.

El mar és una part essencial de la identitat de la Costa Brava. No només com a paissatge, sinó també com a font/motor gastronòmica. Un recurs que, en els darrers anys, ha anat guanyant presència tant en la gastronomia com en el benestar.

A Ullà, al Baix Empordà, hi té seu Aquamarina Costa Brava, una empresa familiar fundada fa més de deu anys dedicada a la captació, tractament i comercialització d’aigua de mar per a usos alimentaris i de salut. El projecte neix amb la voluntat de posar en valor els recursos naturals del Mediterrani i apropar-los els seus beneficis al dia a dia de les persones.

L’aigua es capta en zones seleccionades del litoral de la Costa Brava, properes als límits del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, en punts escollits per la seva qualitat i riquesa mineral. L’empresa disposa de barca pròpia per fer la captació, un fet que permet garantir la traçabilitat del producte des de l’origen.

L’aigua de mar és apta per al consum i s’utilitza com a matèria primera essencial en diverses indústries, incloent-hi l’alimentària i la farmacèutica.

Un cop captada, l’aigua passa per un procés de microfiltració que elimina les impureses sense alterar la seva composició natural, preservant els minerals i oligoelements propis de l’aigua de mar i assegurant-ne totes les garanties sanitàries per al consum.

En els últims anys, l’interès per aquest ingredient ha crescut tant en l’àmbit de la nutrició com en el de la gastronomia. Cada cop més persones descobreixen que l’aigua de mar pot tenir aplicacions diverses, des de la hidratació isotònica fins a la cuina. De fet, alguns cuiners ja la fan servir com a alternativa natural a la sal en plats de peix, arrossos, verdures o brous, aprofitant la seva composició mineral i el seu sabor equilibrat. També té presència en l’àmbit farmacèutic i del benestar.

És aigua de mar 100% pura i microfiltrada en fred,

Aquamarina Costa Brava és avui una de les empreses especialitzades en aigua de mar més consolidades de l’Estat i l’única amb aquesta activitat a Catalunya, fet que situa el projecte empordanès com una referència dins aquest sector emergent. Els seus productes es poden trobar en punts de venda especialitzats i també tenen presència en mercats internacionals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents