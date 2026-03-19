El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
S'ha situat al capdavant dels noms més posats i destaca també pel seu significat i la seva sonoritat
Manresa
Si estàs buscant nom per a una nena, n’hi ha un que arriba amb doble aval: el de les estadístiques i el d’un estudi sobre la sonoritat dels noms. Sofia va ser, per primer cop, el nom més posat a les nenes nascudes a Catalunya el 2024, amb 432 casos, per davant de Júlia i Martina. A escala estatal, Sofía també va encapçalar la llista de noms de les nenes recent nascudes el 2024, segons l’INE.
Part de l’atractiu d’aquest nom s’explica també per un estudi divulgatiu de la firma My 1st Years, elaborat amb el lingüista Bodo Winter, professor de la Universitat de Birmingham. En aquella anàlisi, la variant Sophia apareixia com el nom de nena amb millor sonoritat tant al Regne Unit com als Estats Units dins de les llistes estudiades. Ara bé, el mateix treball admet que no es tracta d’una veritat universal: parteix de noms populars en anglès i d’un model fonètic amb limitacions, de manera que s’ha d’entendre com una aproximació curiosa, no com una classificació absoluta del “nom més bonic del món”.
El nom Sofia té origen grec i s’associa a la idea de saviesa, un significat que ha contribuït a mantenir-lo viu generació rere generació. En català, la forma habitual és Sofia, tot i que les estadístiques agrupen també la variant amb accent en castellà, Sofía. És un nom clàssic, fàcil de pronunciar i d’escriure, i alhora prou actual per continuar dominant entre les famílies que acaben de tenir una filla.
L’èxit de Sofia no és un cas aïllat. Entre les nenes nascudes a Catalunya el 2024, després de Sofia hi apareixen Júlia, Martina, Ona i Mia, cosa que confirma la força dels noms curts, suaus i molt recognoscibles. Per a moltes famílies, aquest és precisament l’equilibri ideal: noms amb personalitat, però també fàcils d’identificar i de recordar.
Per això, si tens aquest nom al cap, no només estàs pensant en una opció elegant i amb significat: també en un dels noms de nena que més agraden avui a Catalunya. I això fa que Sofia sigui, ara mateix, una de les apostes més sòlides per a qui busca un nom bonic, actual i amb recorregut.
