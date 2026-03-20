Renda 2026: les deduccions per reformes energètiques que et poden fer estalviar a la declaració
La campanya de la Renda 2026 —corresponent a l’IRPF del 2025— començarà el 8 d’abril i s’allargarà fins al 30 de juny
Cada primavera, la declaració de la renda torna a convertir-se en una de les cites més feixugues per a milers de contribuents: revisar dades fiscals, comprovar esborranys, evitar errors i mirar de no deixar escapar cap avantatge fiscal. Aquest 2026, a més, molts propietaris tindran un incentiu afegit per mirar la lletra petita: les deduccions per eficiència energètica continuen vigents i poden rebaixar de manera notable la factura de l’IRPF.
Quan comença la campanya i com es pot fer
La campanya arrenca el 8 d’abril de 2026 amb la presentació per internet. A partir del 6 de maig l’Agència Tributària també pot confeccionar la declaració per telèfon, amb cita prèvia des del 29 d’abril, i des de l’1 de juny ho farà presencialment a les oficines, amb cita des del 29 de maig. El termini general acaba el 30 de juny.
A Catalunya, aquest calendari és el que s’aplica de manera general perquè forma part del territori comú i, per tant, la gestió correspon a l’Agència Tributària estatal. L’excepció són els territoris de règim foral, és a dir, el País Basc i Navarra, que tenen capacitat pròpia de gestió, recaptació i inspecció dels principals impostos, inclòs l’IRPF.
Les deduccions que es poden aplicar per reformes energètiques
La norma amplia fins al 31 de desembre de 2026 les deduccions del 20% i del 40% per obres en habitatges, i fins al 31 de desembre de 2027 la deducció del 60% per actuacions de rehabilitació energètica en edificis residencials. La deducció del 20% s’aplica si les obres redueixen almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració; la del 40%, si rebaixen almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable o permeten obtenir una qualificació energètica A o B. En aquest segon cas, la base màxima anual és de 7.500 euros.
Pel que fa als edificis complets, la deducció arriba al 60% si la rehabilitació aconsegueix reduir com a mínim un 30% el consum d’energia primària no renovable o millora la qualificació energètica global de l’edifici fins a una lletra A o B. Aquesta via és especialment rellevant en comunitats de propietaris, ja que cada veí es pot deduir la part que li correspon segons el seu coeficient de participació.
Què són els certificats energètics
El certificat d’eficiència energètica és el document tècnic que acredita com rendeix un habitatge o un edifici des del punt de vista energètic. Per aplicar aquestes deduccions en calen dos: un d’abans de les obres i un de posterior, que demostri la millora aconseguida. Tots dos han d’estar expedits i registrats d’acord amb el Reial decret 390/2021, i el certificat posterior és el que marca en quin exercici fiscal es pot practicar la deducció. Per a les deduccions del 20% i del 40%, aquest segon certificat s’ha d’haver expedit abans de l’1 de gener de 2027; per a la del 60%, abans de l’1 de gener de 2028.
Dit d’una altra manera: no n’hi ha prou amb haver fet la reforma. El contribuent ha de poder provar, amb un document signat per un tècnic competent, que l’habitatge o l’edifici realment ha millorat en consum i qualificació energètica. Sense aquest pas, Hisenda no admetrà la deducció.
Per què no es pot pagar en efectiu
La llei obliga que aquestes obres es paguin amb mitjans traçables: targeta, transferència, xec nominatiu o ingrés en compte. Les quantitats abonades en metàl·lic no donen dret a deducció. La raó pràctica és clara: Hisenda vol que quedi rastre documental del pagament, tant de l’obra com dels certificats, per poder verificar la despesa i evitar pagaments opacs o difícils de justificar.
Tampoc no entren dins la deducció les obres purament estètiques o les despeses vinculades a instal·lacions que utilitzin combustibles fòssils. El missatge de fons és nítid: l’avantatge fiscal no premia qualsevol reforma, sinó només aquelles que acreditin una millora real de l’eficiència energètica de l’habitatge.
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
- Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes