Els trucs més efectius per pelar alls en segons i sense acabar amb les mans empastifades
L’all, a més de ser imprescindible a la cuina, destaca pel seu contingut en antioxidants i pel seu paper tradicional com a remei natural
L’all fa segles que és present tant als fogons com als remeis casolans. Molt abans que es posessin de moda els trucs virals de cuina, ja es feia servir com a remei natural en la cultura popular, sobretot en preparats casolans per als refredats, en infusions o barrejat amb mel. Més enllà d’aquests usos tradicionals, avui continua sent un dels ingredients més habituals de la nostra gastronomia pel seu gust intens i per les seves propietats beneficioses. El problema arriba quan toca pelar-lo: és una feina feixuga, deixa olor a les mans i fa perdre temps.
Per això cada vegada triomfen més alguns mètodes ràpids que molts cuiners ja fan servir a casa per estalviar-se feina. N’hi ha de ben senzills i efectius, pensats precisament per pelar grans d’all amb menys esforç i més rapidesa. Dos dels més comentats són el del pot de vidre i el de l’eina punxeguda, dues fórmules diferents però amb el mateix objectiu: tenir els alls a punt per cuinar en qüestió de minuts.
El truc del pot de vidre
Aquest és un dels sistemes més pràctics per pelar alls sense embrutar-se gaire les mans. Només cal agafar un pot de vidre amb tapa, prou ample perquè hi càpiguen els alls sencers, introduir-los a dins i sacsejar-lo amb força durant aproximadament un minut. Amb el moviment, els grans es van separant i la pell exterior es comença a desprendre.
Quan s’obre el pot, el més habitual és que bona part dels grans d’all ja s’hagin solt. Aleshores es poden tornar a posar dins per repetir l’operació i aconseguir que la pell fina que els recobreix acabi de caure. Després només cal separar amb els dits les restes que hagin quedat enganxades. És un mètode especialment útil quan se n’han de pelar molts de cop.
El truc de l’eina punxeguda
L’altre mètode que s’ha fet viral consisteix a fer servir una eina punxeguda per anar traient cada gra d’all de la seva pell. La tècnica és simple: es punxa lleugerament l’all i, amb una mica de traça, es va estirant fins que surt net o gairebé net. És un sistema més manual, però pot anar bé quan només calen pocs grans i es vol fer ràpidament.
Ara bé, aquest segon truc no convenç tothom per igual. Alguns usuaris asseguren que funciona molt bé, mentre que d’altres diuen que cal pràctica i agilitat perquè surti de manera neta. En qualsevol cas, és una alternativa curiosa que s’afegeix a la llista de recursos per pelar alls de forma més còmoda i sense perdre tant de temps a la cuina.
