Alerta als canvis de l’atur el 2026: així t’afectarà el nou cobrament automàtic del SEPE
Els experts recomanen guardar part d’aquest ingrés com a fons d’emergència, ja que els dies cobrats es descompten igualment de la prestació acumulada
La gran novetat de l’atur aquest 2026 és que el SEPE abonarà d’ofici la part de la prestació corresponent al mes en què el treballador trobi feina i torni a cotitzar. Això vol dir que, quan una persona signi un contracte, el sistema detectarà de manera automàtica l’alta laboral i ingressarà sense tràmits addicionals els dies d’atur generats fins a la incorporació. El canvi busca agilitzar la gestió, reduir burocràcia i evitar retards en el cobrament durant el pas de la desocupació a la nova feina. Ara bé, aquest pagament no és un extra: els dies abonats es resten del total de prestació pendent. Per això, els especialistes alerten que cal vigilar bé el saldo disponible, sobretot si el nou contracte és temporal o si més endavant s’haurà de tornar a recórrer a l’ajuda.
Abans, quan una persona començava a treballar, el sistema no sempre resolia el pagament de manera tan automàtica i això podia comportar ajustos manuals, més espera i fins i tot incidències o reclamacions. Amb el nou model, la transició és més ràpida i dona més liquiditat immediata, però obliga el treballador a controlar millor els seus drets. En aquest context, diversos experts recomanen reservar una part d’aquest abonament com a fons d’emergència, perquè són diners que ja no quedaran disponibles a la “guardiola” de l’atur. També aconsellen revisar la vida laboral, comprovar que l’import rebut coincideix amb els dies reals de desocupació i consultar qualsevol canvi de jornada o de contracte amb l’oficina d’ocupació per evitar desajustos futurs.
