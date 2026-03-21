Ens han venut el dejuni intermitent com la gran solució per aprimar-se, però la ciència el desinfla
La revisió clínica més important publicada fins ara, signada a Cochrane, conclou que el dejuni intermitent no millora ni la pèrdua de pes ni la qualitat de vida més que una dieta habitual ben pautada
El dejuni intermitent és un patró d’alimentació que alterna hores o dies de menjar amb períodes de restricció o dejuni: des de limitar els àpats a una franja concreta del dia fins a dejunar en dies alterns o seguir fórmules com la 5:2. S’ha popularitzat sobretot entre persones que volen aprimar-se, controlar el metabolisme o sentir-se millor físicament, empès per xarxes socials, influencers i la idea que no només ajuda a perdre pes, sinó que també afavoreix la cetosi, la sensibilitat a la insulina i alguns processos metabòlics. Aquesta és, de fet, la teoria que ja recollia una revisió del New England Journal of Medicine el 2019, quan descrivia el “canvi metabòlic” que es produeix després d’hores sense menjar.
El cop de realitat l’ha posat la revisió de Cochrane Database of Systematic Reviews, publicada el 16 de febrer de 2026 i liderada per Luis I. Garegnani amb participació, entre d’altres, d’Eva Madrid. El treball analitza 22 assajos clínics aleatoritzats amb 1.995 adults d’Europa, Nord-amèrica, la Xina, Austràlia i Sud-amèrica, seguits durant fins a 12 mesos. La conclusió és clara: comparat amb el consell dietètic tradicional, el dejuni intermitent provoca “poca o cap diferència” en la pèrdua de pes i en la qualitat de vida; i comparat amb no fer res o quedar en llista d’espera, tampoc ofereix un avantatge rellevant. A més, molts estudis eren petits, amb mètodes irregulars i sense dades sòlides sobre satisfacció, diabetis o altres problemes de salut.
El mateix Luis Garegnani adverteix que l’evidència actual “no justifica l’entusiasme” que es veu a les xarxes socials, perquè el dejuni intermitent no ha demostrat ser millor que la dieta hipocalòrica clàssica en adults amb sobrepès o obesitat. Eva Madrid, de la unitat iberoamericana de síntesi d’evidència de Cochrane, hi afegeix que amb les dades disponibles costa fer una recomanació general i que els metges han d’avaluar cas per cas. Des del Science Media Centre d’Espanya, Ana Belén Crujeiras insisteix que l’obesitat és una malaltia crònica i que el tractament ha de ser personalitzat, mentre que Francisco J. Tinahones matisa que l’estudi no diu que el dejuni “no serveixi”, sinó que, de moment, no hi ha proves que sigui superior a la restricció calòrica convencional.
La força d’aquestes conclusions no surt d’un sol experiment, sinó d’una revisió sistemàtica considerada de màxim nivell metodològic. Fins i tot experts externs, com el bioestadístic Baptiste Leurent, de la UCL, remarquen que és una revisió “molt ben conduïda” i que reflecteix un desajustament entre la percepció pública i l’evidència científica. A més, un altre metaanàlisi publicat el 2023 per Giovanni Antonio Silverii i altres autors ja havia arribat a una idea semblant: el dejuni intermitent no aconsegueix més pèrdua de pes que altres dietes no intermitents, ni tampoc mostra millores clares en benestar global. És a dir: més que una revolució, sembla una eina més, útil per a alguns perfils, però lluny del miracle que s’ha venut.
La lectura final és aquesta: el dejuni intermitent pot encaixar en algunes persones, però avui la millor evidència no permet dir que sigui superior a una dieta equilibrada i sostinguda en el temps. I encara hi ha un altre avís important: la major part dels estudis s’han fet en població blanca de països rics, de manera que els resultats no es poden extrapolar automàticament a tothom. Per això, el missatge dels especialistes és menys espectacular, però molt més útil: menys modes, menys promeses fàcils i més tractaments adaptats a cada pacient.
