El manual definitiu per no pagar de més per l’equipatge de mà el 2026
Aprendràs els trucs clau per evitar recàrrecs, entendre la lletra petita i no caure en els paranys de les aerolínies
Arribar a l’aeroport amb la maleta preparada i trobar-te, just abans d’embarcar, que t’obliguen a pagar un extra és una de les situacions més habituals entre els viatgers. El problema és que cada companyia aplica normes diferents sobre l’equipatge de mà, tant pel que fa a les mides com al pes o al nombre de peces permeses. Això genera confusió, discussions a la porta de l’avió i, sovint, despeses inesperades. Per això neix aquest manual pràctic: per tenir clares les condicions de cada aerolínia i saber què pots portar realment a la cabina sense sorpreses d’última hora.
La clau és simple: no totes les aerolínies juguen amb les mateixes regles. Mentre algunes permeten una maleta de cabina gratuïta, d’altres només deixen pujar una peça petita sota el seient. Per evitar errors, convé mirar sempre la política concreta de la companyia abans de volar, mesurar bé la motxilla o la maleta i no confiar en el “l’última vegada em va passar”. Amb això clar, aquests són els principals trucs i condicions que has de conèixer.
Ryanair: vigila amb la profunditat i els extres
A Ryanair, l’equipatge de mà gratuït pot fer 40 x 30 x 20 centímetres. És una mida superior a l’estàndard mínim europeu, però només inclou una peça petita. Si vols portar una maleta de cabina de fins a 55 x 40 x 20 centímetres i 10 kg, hauràs de pagar el paquet Prioritat i 2 peces d’equipatge de mà. El millor truc és no aprofitar al màxim les mides i portar una motxilla flexible, perquè és més fàcil que passi el control del mesurador sense problemes.
Iberia: més marge, però si no compleixes pagaràs
Iberia permet portar gratis un objecte personal de 40 x 30 x 15 centímetres i, a més, una maleta de cabina de 56 x 40 x 25 centímetres i fins a 10 kg. En aquest cas, la companyia és més generosa que altres operadores de baix cost, però si l’equipatge no compleix la normativa et poden cobrar un recàrrec i enviar-lo directament a bodega. El consell principal és controlar sobretot el gruix de la maleta i no donar per fet que, perquè entri aparentment a la cabina, passarà el filtre.
Air Europa: opció gratuïta, però amb límits clars
Air Europa deixa viatjar amb una maleta de cabina de fins a 55 x 35 x 25 centímetres i 10 quilos, a més d’un accessori de 40 x 30 x 15 centímetres. Els passatgers de Business poden portar dues peces amb un límit conjunt de 14 quilos. Aquí el secret és no confondre el pes total amb el de cada maleta: si superes el màxim, hauràs de facturar. És una companyia amb condicions força clares, però cal revisar bé les restriccions si viatges amb més d’un embalum.
EasyJet: una sola peça petita si no vols pagar
EasyJet és una de les companyies que més obliga a afinar. L’opció gratuïta és només una peça petita de 45 x 36 x 20 centímetres, que ha d’anar sota el seient, amb un màxim de 15 quilos. Si necessites una maleta de cabina més gran, l’hauràs de pagar a part. El millor truc aquí és portar una bossa o motxilla tova, aprofitar bé l’espai interior i evitar rodes rígides si vas just de mida.
Vueling: peça petita gratis i maleta pagant
A Vueling, l’opció gratuïta és una sola peça de 40 x 20 x 30 centímetres, que també ha d’anar sota el seient. Si vols pujar una maleta de cabina de fins a 55 x 40 x 20 centímetres i 10 quilos, hauràs de pagar una tarifa addicional. El preu canvia segons la ruta i l’ocupació del vol. Per això, un dels millors trucs és afegir l’equipatge en el moment de comprar el bitllet, perquè acostuma a sortir més barat que no pas pagar-lo després o directament a l’aeroport.
El consell final per no pagar de més
La millor manera d’evitar recàrrecs amb l’equipatge de mà és no improvisar. Mesura la motxilla a casa, pesa-la abans de sortir, revisa les normes de la companyia i recorda que una mateixa maleta pot servir amb una aerolínia i no amb una altra. En un mercat on cada operadora fixa la seva pròpia lletra petita, conèixer bé les regles és l’única manera de no acabar pagant per un error que, en molts casos, es pot evitar fàcilment.
