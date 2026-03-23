Estalvi i calefacció a la primavera: Jorge Morales desmunta què convé fer els dies de fred
L’enginyer defensa que apagar la calefacció quan no cal és més eficient i trenca un dels mites més estesos sobre el seu ús
Amb l’arribada de la primavera, el temps s’ha tornat especialment canviant, amb jornades de molta calor i d’altres en què el fred encara obliga a recuperar la calefacció. En aquest context de temperatures variables, saber què convé fer quan baixa el termòmetre és clau tant per a l’estalvi com per al benestar a casa. El dubte és habitual: val més mantenir la calefacció encesa a baixa intensitat o apagar-la i tornar-la a encendre només quan realment es necessita? Segons va explicar a la Cope l’enginyer industrial Jorge Morales, la resposta és clara i té fonament científic. “Està demostrat, això és física”, assegura. La seva teoria és que, fins i tot en absències curtes, apagar la calefacció comporta estalvi, encara que admet que no sempre és pràctic haver d’estar pendent d’encendre-la i apagar-la constantment.
Morales posa així en qüestió un mite molt estès: la idea que deixar la calefacció sempre en marxa consumeix menys que apagar-la quan marxem. Segons l’enginyer, en absències llargues no hi ha cap debat: si se surt un cap de setmana, la calefacció s’ha d’apagar perquè mantenir l’habitatge calent buit és una despesa innecessària. Per combinar comoditat i eficiència, aposta pels termòstats intel·ligents, que permeten programar horaris, temperatures i estances segons la rutina de cada llar. També defensa les bombes de calor com una de les opcions més eficients, perquè generen més escalfor per cada quilowatt hora consumit. En un moment en què moltes famílies busquen reduir la factura energètica, Morales reivindica una idea senzilla: fer un ús racional de la calefacció, especialment en aquesta primavera de contrastos, és essencial per gastar menys i viure millor.
