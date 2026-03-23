La foto que desafia el temps: cinc amics repeteixen la mateixa imatge des del 1982 i emocionen les xarxes socials
Les nou imatges, publicades al web Five Year Photo, mostren com han envellit els protagonistes sense perdre ni la posada en escena ni l’amistat
La fotografia s’ha convertit en una de les millors eines per conservar els records i, en el cas d’aquests cinc amics de Califòrnia, també en una manera de mesurar el pas del temps. Tot va començar l’estiu del 1982, quan John Wardlaw, John Dickson, Mark Rumer, Dallas Burney i John Molony, aleshores adolescents, es van reunir en una cabana familiar al llac Copco, als Estats Units. Aquella primera imatge no havia de ser l’inici de res especial, però una simple foto feta amb el temporitzador automàtic va acabar convertint-se en una tradició: des d’aleshores, el grup s’ha retrobat cada cinc anys per repetir exactament la mateixa escena, al mateix lloc, amb les mateixes postures i amb expressions gairebé calcades. Wardlaw, conegut dins del grup com a Wedge, ha explicat a la CNN que la foto original va ser del tot espontània, feta des de la terrassa de la cabana que la seva família tenia al costat del llac, mentre que Dickson, o JD, va preparar la càmera perquè tots hi sortissin. Aquell retrat inicial ja tenia un aire peculiar, gairebé teatral, que ells mateixos han mantingut fins avui. “Per alguna raó, tots vam optar per tenir expressions fosques i misterioses”, recordava Wardlaw. I afegia amb humor: “Estic segur que tots pensàvem que érem genials”.
La història també està plena de detalls que han ajudat a fer-la encara més singular. A la primera foto, John Molony, conegut com a Belves, hi apareix sostenint un pot de cafè instantani Folgers amb una panerola a dins, un insecte que els nois havien adoptat com a mascota i al qual donaven caramels; al costat del pot hi havien col·locat també una fotografia de Robert Young. En les imatges posteriors, el pot es va mantenir com a element simbòlic, encara que ja sense la panerola ni la fotografia. El 1987, quan ja estaven a la universitat, van tornar al llac i van repetir la instantània al mateix banc i amb la mateixa actitud. “Crec que tenia la sensació que això podria convertir-se en una tradició interessant, però no tenia ni idea que continuaríem fent-ho durant 40 anys”, admetia Wardlaw. Les nou imatges estan publicades al web Five Year Photo. Allà es pot veure l’evolució física dels cinc homes al llarg de les dècades: els cabells, les arrugues i els anys han canviat, però la complicitat, les expressions i la seva amistat semblen intactes. L’última fotografia es va fer el 2022 i la pròxima està prevista per al 2027.
