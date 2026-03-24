El Galliner, escola de teatre, obre les portes i la conversa: formació teatral, comunitat i futur a les comarques gironines
Un mes de març, abril i maig ple d’activitats per reivindicar el paper de la formació artística al territori i compartir el nou projecte de l’escola a les instal·lacions dels Maristes
DdG
El Galliner enceta una programació especial vinculada al DIT amb una proposta que combina reflexió i unió entre alguns dels diferents centres d’arts escèniques de Girona. Aquest any, en la celebració dels seus 35 anys, reivindica més que mai la formació en arts escèniques. Enguany, l’activitat fora de l’espai habitual es transforma en una xerrada col·lectiva que vol posar al centre una pregunta clau: què significa fer formació teatral a les comarques gironines? Serà el divendres 27 de març del 2026 a les 12 hores a la Plaça del Mercat a Girona.
En aquesta trobada hi participaran ERAM, La Moderna, La Diana i El Galliner, en una conversa oberta i plural sobre el passat, el present i el futur de la formació teatral al territori. L’acte vol generar diàleg entre els centres, els professionals i la ciutadania, posant en valor la importància de l’educació artística com a motor cultural i social.La xerrada està oberta a tothom i vol ser un espai de trobada i intercanvi, en un format proper i accessible. En l’inici de l’acte es llegirà el Manifest pel Dia Internacional del Teatre, a càrrec de diferents alumnes de les quatre escoles.
Trobada familiar–Vine a passar un diumenge al corral
El pròxim 12 d’abril del 2026 a les 10:30h a la seu El Galliner: Instal·lacions dels Maristes a Girona s'organitza una trobada familiar amb el lema “Vine a passar un diumenge al corral”. El Galliner convida famílies, alumnat i persones interessades a conèixer de prop el projecte, els espais i les novetats per al curs vinent. La jornada serà un espai pensat per compartir, escoltar i presentar la nova etapa de l’escola, amb especial atenció al procés d’inscripcions. Hi haurà esmorzar, una ruta guiada per les noves instal·lacions, la presentació del projecte de la nova direcció i activitats infantils com pinta-cares.
Mirant endavant: tallers, activitats obertes i informacions.
El Galliner continua ampliant la seva programació amb propostes obertes a la comunitat. El passat 22 de març, van realitzar el Taller "El drag i el cos: Teoria i pràctica amb Faraon_IX", un taller dins el marc del cicle anomenat "Desbordar el Gènere" organitzat conjuntament amb el Teatre Municipal i Lo Relacional.
La següent trobada serà el 19 d’abril, d’11h a 13h al "Muntem un pollastre", una rave familiar que es realitzarà a la seu d’El Galliner: Instal·lacions dels Maristes a Girona. Es comptarà amb la presència del DJ Dadaa que punxarà diferents temes mentre l’actriu i professora Laura Nadal dinamitzarà la sessió amb exercicis i dinàmiques corporals. Per fer això, s'han inspirat en la ja reconeguda sessió del "Trencapistes" de la fàbrica de creació La Caldera de Barcelona.
Aquest conjunt d’activitats reforça la voluntat del projecte de combinar formació, experimentació artística i comunitat, consolidant El Galliner com a espai de referència en la formació teatral a les comarques gironines.Cal destacar una informació important de cara a l’any vivent. Les inscripcions pel proper curs estaran obertes de juny a mitjans de juliol. A més a més, aquest any, us oferiran unes classes de tastet d’una hora i quart perquè pugueu provar-les i apuntar-vos ja en el pròxim curs 2026-2027.
Per a més informació i inscripcions, podeu entrar al seu instragram.
El Galliner us convida a formar part d’aquesta etapa i a compartir el futur de la formació teatral al territori.
