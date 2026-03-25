Alerta al gimnàs: els errors que cal evitar des del primer dia
Escalfar, progressar a poc a poc, combinar força i cardio, descansar i cuidar la tècnica són les rutines bàsiques per entrenar bé i protegir la salut
Anar al gimnàs és un dels propòsits més habituals quan es vol perdre pes, guanyar força, millorar l’aspecte físic, reduir molèsties o simplement cuidar-se més. Fer exercici regular aporta beneficis clars per a la salut: ajuda a prevenir malalties, millora la mobilitat, reforça la musculatura, protegeix els ossos, contribueix al control del pes i afavoreix un millor envelliment. En persones joves i adultes, l’activitat física ajuda a crear hàbits saludables i a millorar el rendiment físic; en persones grans, és clau per conservar autonomia, equilibri i qualitat de vida. Ara bé, no tothom hauria de començar de la mateixa manera. Els majors de 65 anys que fa temps que no fan activitat física, i també les persones amb hipertensió, diabetis, osteoporosi, obesitat o qualsevol altra patologia, haurien de consultar abans amb el metge o amb un fisioterapeuta.
Abans d’iniciar una rutina, també és recomanable parlar amb un especialista en activitat física o amb un fisioterapeuta, sobretot si es parteix de zero, si hi ha dolor previ o si no es té clar quina càrrega és adequada. El gran error és voler córrer massa: aixecar pes sense tècnica, copiar rutines d’altres persones o voler recuperar en dues setmanes el temps perdut. Al gimnàs, la salut no depèn només de l’esforç, sinó de fer les coses amb criteri, control i una progressió ben planificada.
Què cal fer segons el que vols aconseguir al gimnàs
1. Si vols posar-te en forma i guanyar salut
La base ha de ser una rutina equilibrada que combini força, una mica de treball aeròbic, exercicis de mobilitat i descans suficient. No cal començar fort, sinó començar bé. L’objectiu ha de ser crear constància.
2. Si vols guanyar massa muscular
Cal treballar amb un estímul suficient, amb càrregues progressives o més repeticions segons el nivell. L’habitual és moure’s entre 6 i 20 repeticions, amb sensació d’esforç notable al final de la sèrie, però sense arribar sempre al límit. La clau és la progressió, no la precipitació.
3. Si vols perdre pes
No n’hi ha prou amb fer només càrdio. La força és essencial per evitar la pèrdua de múscul mentre es baixa greix. El més important és mantenir un dèficit calòric, però conservar o augmentar massa muscular ajuda a mantenir un metabolisme més actiu.
4. Si vols tonificar i trobar-te millor
Convé combinar exercicis generals de força amb una rutina estable. Moltes persones busquen “tonificar”, però en realitat això implica millorar la composició corporal: menys greix i més múscul funcional.
5. Si comences de zero
és millor iniciar-se amb màquines guiades, perquè faciliten el moviment i redueixen errors. El pes lliure i la barra poden arribar més endavant, quan ja es domina la tècnica bàsica.
6. Si vols prevenir dolors o molèsties
Cal donar importància al core, al control lumbopèlvic, a la postura i a la qualitat del moviment. En molts casos, entrenar bé ajuda a prevenir molèsties d’esquena, genolls o espatlles, però mal fet les pot empitjorar.
7. Si ets una persona gran
L’objectiu no és tant el rendiment com mantenir força, equilibri, coordinació i capacitat funcional per al dia a dia. En aquest perfil, una valoració prèvia és especialment recomanable.
Com evitar les lesions més freqüents al gimnàs
1. Fes una valoració abans de començar
Abans de posar-te a entrenar, convé saber d’on parteixes. Un petit qüestionari de salut o una valoració inicial pot detectar senyals d’alerta que sovint passen desapercebuts. Aquest pas és especialment important si fa molt temps que no entrenes o si tens antecedents de lesions.
2. Escalfa sempre, encara que vagis just de temps
Moltes lesions apareixen perquè es comença en fred. Un bon escalfament ha d’incloure mobilitat articular, activació muscular i moviments suaus semblants als que faràs després. No es tracta només de “fer cinc minuts”, sinó de preparar de debò músculs i tendons.
3. No vulguis aixecar més del que controles
La càrrega excessiva és una de les principals causes de lesions, sobretot a la zona lumbar, les espatlles i els genolls. Si una càrrega et fa perdre la postura, compensar o trencar el moviment, és massa pes per a tu en aquell moment.
4. Prioritza la tècnica abans que el pes
Un esquat, una gambada o un exercici amb barra mal executat pot no fer mal el primer dia, però repetir-lo malament durant setmanes acaba passant factura. La tècnica és el que protegeix les articulacions i reparteix bé l’esforç.
5. Progressa a poc a poc
Passar del sedentarisme a entrenar intensament és una recepta clàssica per a la lesió. El cos necessita adaptar-se. Cal augmentar el treball de forma gradual, tant en pes com en volum i freqüència. La millora real arriba amb la constància, no amb l’excés dels primers dies.
6. Combina bé els grups musculars
Una rutina ben feta ha de treballar empentes, traccions, cames, maluc, abdomen i una mica de cardio. Repetir sempre els mateixos moviments o insistir massa en una sola zona afavoreix les lesions per sobre ús.
7. Aprèn a respirar bé
Molta gent aguanta la respiració quan fa força, i això pot alterar la postura i augmentar la tensió. El més segur és expulsar l’aire durant l’esforç i agafar-lo en la fase més fàcil del moviment. Respirar bé ajuda a activar el core i estabilitzar el cos.
8. No confonguis esforç amb dolor
Les agulletes poden ser normals quan es comença o quan es canvia la rutina. Però el dolor durant l’exercici no és normal. Si una molèstia dura més de cinc dies, empitjora o limita el moviment, cal consultar un fisioterapeuta.
9. Descansa: també forma part de l’entrenament
Sense descans, el cos no assimila bé la càrrega. Cal respectar els descansos entre sèries i reservar almenys un dia lliure a la setmana. Si entrenes molts dies seguits sense planificació, augmenta el risc de sobrecàrrega.
10. Estira, però amb sentit
Els estiraments poden ajudar a treballar la flexibilitat i a recuperar sensacions, sobretot al final de la sessió o més tard a casa. No són una garantia absoluta contra lesions, però sí una bona eina complementària si es fan bé i sense forçar.
11. Demana ajuda si no tens clar com comecomençar aitar rutines de xarxes socials o copiar el que fa una altra persona és un error molt habitual. Cada cos té un punt de partida diferent. Un professional et pot orientar sobre exercicis, sèries, repeticions i descansos segons la teva edat, objectiu i estat físic.
El més important: entrenar per cuidar-se, no per fer-se mal
El gimnàs pot ser un gran aliat per a la salut, però només si s’hi entra amb seny. La millor rutina no és la més dura, sinó la que pots mantenir, la que s’adapta al teu cos i la que et fa avançar sense posar-te en risc. Començar a poc a poc, cuidar la tècnica, respectar el descans i buscar assessorament professional és la millor manera d’evitar lesions i convertir l’exercici en un hàbit realment saludable.
