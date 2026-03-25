Un bon jardí sense excessiu manteniment i amb gespa artificial també és possible
Si optem per determinades plantes autòctones reduirem la necessitat de rec constant
Un jardí, sigui quina sigui les seves dimensions, sempre comporta treball i feina si el que realment volem és mantenir-lo en un bon estat. Cuidar un jardí de plantes o una zona de gespa amb totes les necessitats que comporta resulta en algunes ocasions un sacrifici. Però també és veritat que mantenir un espai verd i floral en perfecte estat de revista i sense excessiu treball també és possible. En el mercat trobarem diferents solucions, per exemple, a l’hora de posar gespa artificial. I també tenim a la nostra disposició elements vegetals que no requereixen gaire atenció.
La vegetació que necessitem
Tenir un jardí bonic i pràctic sense dedicar-hi massa temps és possible amb una bona planificació. L’ús de plantes autòctones, resistents i de baix manteniment -com la lavanda, el romaní o les gramínies- redueix la necessitat de reg i cures constants.
L’automatització del reg amb sistemes de degoteig ajuda a mantenir la humitat adequada sense malgastar aigua. Els materials com la grava, l’escorça de pi o les jardineres de formigó substitueixen el gesp verd convencional i redueixen la feina. També es pot apostar per gespa artificial de qualitat per zones d’ús intensiu. Un bon disseny paisatgístic, amb camins definits i estructures com pèrgoles o bancs, afegeix funcionalitat i estètica.
Un jardí bonic i sense complicacions no és un somni: amb els elements adequats, és una realitat fàcil d’aconseguir. Es tracta de trobar l’equilibri entre estètica i funcionalitat, adaptant l’espai al teu ritme de vida. Amb poc manteniment, però molt d’encant, el teu jardí pot esdevenir un racó de pau per gaudir tot l’any sense esforços excessius.
La clau és escollir elements duradors i resistents a les condicions meteorològiques del teu entorn, evitant solucions que requereixin manteniment constant. Amb una selecció intel·ligent de vegetació i materials, pots crear un espai harmònic, sostenible i personalitzat, que no comprometi el teu temps lliure.
També tenim a la nostra disposició la possibilitat de renunciar a la gespa natural. L’avantatge principal de la gespa artificial sobre la natural és que no requereix un manteniment constant, però sí que cal aplicar unes certes cures perquè es vegi com el primer dia i pugui mantenir-se en perfectes condicions durant més temps.
Les cures bàsiques que haurem de tenir en compte són:
- Raspallar. La seva funció és la d’aixecar la fibra de la gespa per a mantenir-la alçada. Aquesta tasca s’aconsella fer amb un raspall especial per tal d’arrossegar els sediments i les fulles que hagin pogut quedar enganxats. També podrem utilitzar l’aspiradora, però sempre a baixa potència, sobretot en el cas de gespes que continguin sorra de sílice i de manera que no es danyi el substrat artificial.
- Mullar. Amb l’ajuda d’una mànega, procedirem a mullar tota la superfície, per a treure la pols o els insectes.
- Eliminar taques. Si la nostra gespa té taques, siguin de vi, cafè, greix o oli..., podem netejar-les amb sabó neutre i aigua.
- Desinfectar. En el cas de tenir mascotes que puguin orinar o bé nens petits que es puguin passar molt de temps estirats al terra, és aconsellable a més fer una desinfecció periòdicament amb algun higienitzador o un germicida innocu.
- Renovar la sorra de sílice cada dos o tres anys.
També podem de manera opcional, utilitzar algun higienitzador amb olor de gespa recent tallada, per a gaudir encara més d’aquests espais. Tot plegat, alguns d’aquests consells ens poden venir bé si ens decantem per l’opció de no invertir un temps excessiu en el jardí sense renunciar en cap moment a gaudir d’un espai verd que llueixi.
